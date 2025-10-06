Orešković: Mislim da se Zekanoviću sve pomiješalo u glavi

Osvrnuo se na moguće priznanje Palestine, istaknuvši kako za to ne postoje potrebni uvjeti. "Ako bi htjeli priznati neku državu, što sada forsira ljevica, ta država mora imati narod, teritorij i vlast. Koliko ja znam, Europska unija je Hamas, koji je na vlasti u Gazi već 20 godina stavila na listu terorističkih organizacija. Dakle, nema dovoljno elemenata za priznavanje Palestine kao države", izjavio je.