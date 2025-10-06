SUKOB OKO AKTUALNIH TEMA
Orešković: Mislim da se Zekanoviću sve pomiješalo u glavi
Nakon 17 godina u Hrvatsku se vraća obvezno služenje dvomjesečnog vojnog roka ili obavezne temeljne vojne obuke. U Sabor su upućene zadnje zakonske izmjene odnosno dopune, a prvi pozivi za "novačenje" stižu na adrese obveznika krajem ove odnosno početkom iduće godine. Prve obvezne obuke planirane su početkom 2026.godine.
Saborski zastupnici Dalija Orešković i Hrvoje Zekanović gostovali su na HRT-u gdje su govorili o aktualnim temam. Orešković smatra da dvomjesečna obuka neće puno pridonijeti vojnoj sposobnosti da obranimo sami sebe.
"Sve se više ratuje s dronovima, Ukrajina to pokazuje. To je način gdje sami vojnici nisu toliko presudni i bitan faktor. Sklona sam profesionalnoj vojnoj obuci, profesionalne vojske i tome da jačamo međunarodne saveze kako u EU, tako i NATO-u", rekla je Orešković za HRT.
"Kolegica Orešković očito ne zna da tim dronovima upravo upravljaju vojnici. I upravo će se na tome temeljiti obuka hrvatskih vojnika gdje će se najnovije tehnologije aplicirati u toj vojnoj obuci. Naravno i rukovanje oružjem tradicionalno, ali će fokus biti upravo na modernoj tehnologiji", odgovorio je Zekanović.
Parlamentarni izbori u Češkoj
U subotu je na parlamentarnim izborima u Češkoj pobjedu odnio Andrej Babiš. Zekanović vjeruje da njegova pobjeda neće nešto bitno promijeniti odnos prema EU.
"On je nekako po političkom mjestu možda najsličniji kolegici Orešković. To je nekako ta politička pozicija. To je nekakav populizam koji je sada došao u priliku doći na vlast. Ne vidim ja da će se nešto bitno promijeniti u odnosu prema EU", rekao je.
"Mislim da će ta situacija biti slična. Uvijek je kampanja malo drugačija od onoga što se kasnije događa. Vidite, našeg predsjednika Zorana Milanovića koji je bio veliki suverenist u kampanji, a sada je promijenio priču. Tako da će to biti malo drugačije. Neće biti bitnih promjena", dodao je.
"Mislim da se gospodinu Zekanoviću sve pomiješalo u glavi. Ako ćemo govoriti o nekakvim sličnostima, možemo reći da današnji HDZ vuče svoje korijene iz komunističke partije. Njih 80.000 članova je u 90-ima promijenilo kapute, pa iz komunističke partije ušlo u HDZ", uzvratila je Orešković.
"I danas taj HDZ podržava Trumpa i njegove politike. Ja sam oduvijek bila na sasvim suprotnoj strani. S komunizmom nisam imala nikakve veze, niti ja, niti moji roditelji. Danas predstavljam jednu građansku, liberalnu opciju, proeuropski orijentiranu, koja želi vidjeti solidarnost u Europi i zaštitu temeljnih ljudskih prava", nastavila je.
Zdravstveni odgoj
U Zagrebu je u subotu održan prosvjed protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u škole. Dvjestotinjak roditelja okupljenih u inicijativu "Karte na stol" poručilo je da ne žele da se programi kreiraju iza zatvorenih vrata. Upozoravaju da se u škole pokušava uvesti odgoj obojen LGBT ideologijom.
"Prosvjednici su govorili da se protive nekakvoj LGBT mafiji. Mislim da to nije primjeren način govora o toj temi i pokazuje da su ili motivirani strahovima ili su krajnje podinformirani, ili se u pozadini krije nešto čega ovog trenutka možda nismo niti svjesni", naglasila je Orešković.
Ustvrdila je kako se zdravstveni odgoj koji uključuje i seksualni odgoj, primarno bavi temama zdravog načina života, zdravih životnih navika, prevencije ovisnosti, mentalnog zdravlja, suzbijanja nasilja. "Mislim da je primjereno mjesto da se škola bavi tim temama i da naše mlade educira kako živjeti zdravije i bolje. Tko to ne želi pohađati, slobodan je svoje vrijeme utrošiti na neki drugi način", napomenula je.
Zekanović tvrdi kako je jako bitno da vidimo kakav se sadržaj uvodi. Podsjetio je i na rasprave o uvođenju zdravstvenog odgoja u škole prije 14 godina.
"Tada su postojale dvije inicijative: lijeva, Forum za slobodu odgoja, i konzervativna, Grozdova. Kad se radila evaluacija, pokazalo se da lijevi program nije bio spreman. Kad se eksperimentalno uvodilo u škole, oko 90 posto roditelja izabralo je Grozdov program. Kasnije su i predavači iz lijevog programa uzimali naše materijale jer nisu bili spremni", kazao je.
Zekanović smatra da se ponovno vodi ideološka borba u kojoj, kako kaže, ljevica populistički i nespremno pokušava otvoriti politički prostor koji više ne postoji.
Priznanje Palestine
Osvrnuo se na moguće priznanje Palestine, istaknuvši kako za to ne postoje potrebni uvjeti. "Ako bi htjeli priznati neku državu, što sada forsira ljevica, ta država mora imati narod, teritorij i vlast. Koliko ja znam, Europska unija je Hamas, koji je na vlasti u Gazi već 20 godina stavila na listu terorističkih organizacija. Dakle, nema dovoljno elemenata za priznavanje Palestine kao države", izjavio je.
Orešković je rekla kako se u Palestini pred očima svijeta odvija genocid te da je vrijeme da države zauzmu jasan stav prema tom pitanju.
"U Palestini se provodi genocid pred očima svijeta. Smatram da je stvar civilizacijskog samoodređenja svake države hoće li nepriznavanjem Palestine odobriti taj genocid ili će izreći svoj humanistički i civilizacijski stav, a istovremeno i stav prema međunarodnom pravu i konvencijama koje smo i mi kao Hrvatska potpisali", istaknula je.
Čini joj se da postoji agenda kojom se želi ukloniti jedan od preduvjeta za priznanje Palestine. "Ako je tamo na snazi genocid koji će očito iskorijeniti jedan narod, doći ćemo do toga da, kako kaže HDZ i Zekanović kao dio vladajuće većine, tih uvjeta nikada neće ni biti", upozorila je.
"Treba reći da se Europska unija davno opredijelila za rješenje dviju država, a priznanje koje su u posljednje vrijeme donijele neke europske države značilo bi da razumijemo što se tamo događa i da ne zatvaramo oči pred humanitarnom katastrofom i genocidom", zaključila je.
