Ekološka prijetnja
Otkriveno što je u misterioznim bačvama bačenim kod Karlovca: "Odmah smo reagirali"
Na području općine Draganić zabilježen je veliki ekološki incident. Tamo je policija na sedam različitih lokacija u šumskom predjelu pronašla čak 270 bačvi ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari.
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Svaka bačva zapremine je 120 litara, a težina pojedine iznosi oko 150 kilograma. Točan sastav pronađenog materijala bit će utvrđen hitnim vještačenjem, objavila je karlovačka policija, koja je dojavu o odbačenim bačvama zaprimila u petak, nakon čega je proveden očevid.
Utvrđeno je da je nepoznati počinitelj u zasad neutvrđenom razdoblju otpad ostavio na više lokacija u šumskom predjelu.
Na teren je izašla i inspektorica Državnog inspektorata Republike Hrvatske, koja je lokalnoj samoupravi naložila hitno uklanjanje i propisno zbrinjavanje potencijalno opasnog otpada.
Načelnica općine Draganić Anica Domladovac potvrdila je da su bačve pronašli građani u blizini rijeke.
"Dio bačvi bio je otvoren i vatrogasci su to odmah sanirali. Na terenu su bili policija i Državni inspektorat, a odmah smo krenuli s uklanjanjem svih bačvi koje su pronađene na području općine. Policija istražuje tko ih je ostavio. Koliko zasad znamo, riječ je o mulju boje i laka", izjavila je za 24sata.
Kako doznaje spomenuti portal, prvi je na bačve naišao mlađi muškarac koji je odmah obavijestio policiju. U istrazi policiji pomaže i lokalni lovočuvar koji dobro poznaje šumski prostor na kojem je otpad pronađen.
Mještani upozoravaju kako ovo nije prvi slučaj ilegalnog odlaganja otpada na tom području, no količina od gotovo 40 tona nepoznate tvari predstavlja dosad nezabilježen slučaj.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija traga za osobom odgovornom za odlaganje otpada koji bi mogao ugroziti okoliš i lokalne vodotoke.
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