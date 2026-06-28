Otkriveno što je u misterioznim bačvama bačenim kod Karlovca: "Odmah smo reagirali"

"Dio bačvi bio je otvoren i vatrogasci su to odmah sanirali. Na terenu su bili policija i Državni inspektorat, a odmah smo krenuli s uklanjanjem svih bačvi koje su pronađene na području općine. Policija istražuje tko ih je ostavio. Koliko zasad znamo, riječ je o mulju boje i laka", izjavila je za 24sata.