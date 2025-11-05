Ovako je zamišljen aerodrom u blizini NP Krka: Dijelili bi ga država, županija i 5 gradova

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nova staza od 2,6 kilometara i putnički terminal bili bi glavne značajke aerodroma ‘Srce Dalmacije’. Gradio bi se na samo 22 kilometra od Šibenika, ali i u blizini šireg obuhvata NP Krka, zbog čega treba dobro istražiti kako bi se zahvat odrazio na prirodni okoliš.

Podijeli

Oglas

Niče u blizini Šibenika, vrijednost 200 tisuća eura

Planirana zračna luka “Srce Dalmacije” trebala bi niknuti u blizini Šibenika, a projekt je ovih dana ušao u fazu javnog savjetovanja. Naručitelj traži izradu Studije o utjecaju zahvata na okoliš i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu – ključnih dokumenata bez kojih gradnja ne može započeti.

Procijenjena vrijednost posla iznosi 200 tisuća eura, a rok za prijavu zainteresiranih ponuditelja je 14. studenoga, javlja Bauštela.hr.

Vlasnička struktura i lokacija

Nositelj projekta je trgovačko društvo Zračna luka Srce Dalmacije d.o.o., sa sjedištem u Šibeniku. Država će imati 55 posto vlasničkog udjela, dok će Šibensko-kninska županija sudjelovati s 20 posto. U projektu su i Grad Šibenik (8%), Vodice (6%), Drniš (5%), Knin (4%) i Skradin (2%).

Prema idejnom rješenju, zračna luka planirana je na području površine oko 200 hektara, koje se u prostorno-planskoj dokumentaciji opisuje kao “gotovo apsolutna ravnica”, udaljena oko 22 kilometra od Šibenika. Većina zemljišta nalazi se u vlasništvu Republike Hrvatske.

Staza i terminal

Projekt predviđa uzletno-sletnu stazu dugu oko 2,6 kilometara i široku 45 metara (60 metara s ramenima), namijenjenu zrakoplovima raspona krila od 24 do 36 metara.

Uz pistu, planirana je i izgradnja putničkog terminala tlocrtnih dimenzija 203 x 66,6 metara. Zgrada bi bila funkcionalno organizirana prema kretanju putnika te bi svojim oblikom i materijalima bila uklopljena u prirodno okruženje. U projektnoj dokumentaciji navodi se da bi “krovne plohe lebdjele iznad prostora u kojem priroda postaje njegov sastavni dio”.

Studije o utjecaju na okoliš i ekološku mrežu

Prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Zbog toga će izvođač morati provesti opsežna istraživanja bioraznolikosti, posebno s obzirom na blizinu Nacionalnog parka Krka.

Studija će obuhvatiti opis zahvata, analizu mogućih utjecaja na okoliš, prijedlog mjera zaštite te usporedne varijante projekta. Glavna ocjena prihvatljivosti uključivat će i mjere ublažavanja negativnih utjecaja te program praćenja i izvješćivanja.

Rok od 15 mjeseci

Izrada obje studije trebala bi trajati oko 15 mjeseci, nakon čega će se moći pristupiti sljedećim koracima realizacije projekta.

Cilj je, prema dokumentaciji, izgraditi zračnu luku koja bi povezala središnji dio Dalmacije i rasteretila splitski aerodrom u Kaštelima, uz poštivanje svih ekoloških standarda.