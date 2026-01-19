Oglas

Palio odjeću u stanu, nije mu prvi incident: 56-godišnjak prisilno priveden

Hina
19. sij. 2026. 12:16
U istražnom zatvoru završio je muškarac (56) koji je u ponedjeljak zapalio odjeću i obuću u dnevnom boravku stana koji se nalazi u stambenoj zgradi, a taj incident mu nije prvi jer je uz paljevinu početkom siječnja izazvao i poplavu.

Policajci su ga nakon dojave pronašli kako leži u sobi pored kreveta. Odbio je napustiti stan nakon čega su policijski službenici upotrijebili sredstva prisile te je izveden iz stana, a vatrogasci su ugasili požar. 

Zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden je u bolnicu gdje je zadržan. Do tog događaja policija je muškarca dva puta vodila u bolnicu iz koje je nakon pregleda pušten.

Kako se doznaje, osim slučaja paljenja odjeće i obuće muškarac je 21. studenoga prošle godine u večernjim satima u sobi u stanu opuške od cigarete ostavio u krpi koju je odložio na pod nakon čega je napustio stan.

Timem je izazvao požar u stanu u kojem se nalazio njegov otac. Susjedi su pozvali vatrogasce koji su ugasili požar i čovjeka izveli iz stana. 

Uz to je u noći s 10. na 11. siječnja ove godine u stanu prerezao cijev od dovoda perilice i tako omogućio nesmetano i neprestano istjecanje znatne količine vode te napustio stan. Velika količina vode oštetila je strop u poslovnom prostoru koji se nalazi ispod stana.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak u studenom 2025. i u siječnju 2026. godine u tri odvojena događaja počinio dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, doznaje se u splitskoj policiji.

Nakon provedenog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku, a sudac istrage mu je odredio zadržavanje.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
policija požar split

