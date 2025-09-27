Više od 3000 studenata u Zagrebu traži stan, a garsonijere koštaju i do 600 eura

U zagrebačkim studentskim domovima cijene se razlikuju ovisno o kategoriji smještaja i vrsti sobe. U SD Stjepan Radić u starijim paviljonima, koji spadaju u petu kategoriju, mjesečna stanarina iznosi 40 eura, dok je u trećoj kategoriji cijena 62 eura, a u prvoj kategoriji 99 eura za dvokrevetnu sobu. Jednokrevetna soba u toj kategoriji stoji 120 eura.