Dodatno ispitan donedavni Pavlekov suradnik: "Neki ili neće mirno spavati ili će biti sretni"

Odvjetnik Damir Primorac smatra da će rezultati digitalnog vještačenja pokazati postoji li osnova za proširenje istrage na nove osumnjičenike ili dodatna kaznena djela. "Vidimo da se spominju mnoga imena i u tom kontekstu neki ili neće mirno spavati ili će napokon biti sretni da se više njihovo ime neće spominjati", dodao je.