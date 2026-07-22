AFERA U SKIJAŠKOM SAVEZU
Dodatno ispitan donedavni Pavlekov suradnik: "Neki ili neće mirno spavati ili će biti sretni"
Istraga USKOK-a o financijskim malverzacijama u Hrvatskom skijaškom savezu ulazi u novu fazu. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, bivši glavni tajnik Saveza Damir Raos, koji je uhićen prije četiri mjeseca, ponovno je ispitan te je dopunio svoju obranu.
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Raos tijekom prvog ispitivanja nije iznosio opširnu obranu, a nije poznato hoće li njegove nove izjave pridonijeti daljnjem tijeku istrage.
Istražitelji i dalje provjeravaju sadržaj popisa koji je kod sebe imao bivši glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza kada je krajem siječnja na granici zatečen s oko 120.000 eura u gotovini. Na tom se popisu, prema ranijim informacijama, nalaze brojna imena iz sportskog svijeta, uključujući i čelnike Hrvatskog olimpijskog odbora, Sinišu Krajača i Damira Šegotu.
Poseban dio istrage odnosi se na analizu predmeta oduzetih bivšem predsjedniku Hrvatskog skijaškog saveza Vedranu Pavleku.
Istražitelji su tijekom pretraga zaplijenili crnu bilježnicu zaštićenu šifrom, 25 bankovnih kartica, čitač za internetsko bankarstvo, šest mobilnih telefona, prijenosno računalo, deset USB memorija i vanjski tvrdi disk, piše Dnevnik.hr.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić još je u svibnju istaknuo da je riječ o opsežnom i zahtjevnom poslu koji uključuje detaljnu analizu svih zaplijenjenih digitalnih uređaja.
Odvjetnik Damir Primorac smatra da će rezultati digitalnog vještačenja pokazati postoji li osnova za proširenje istrage na nove osumnjičenike ili dodatna kaznena djela. "Vidimo da se spominju mnoga imena i u tom kontekstu neki ili neće mirno spavati ili će napokon biti sretni da se više njihovo ime neće spominjati", dodao je.
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