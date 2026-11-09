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Bajović: Amerikanci su se uplašili za status demokracije, a Studentski pokret je bio organska satira
Komičar Peđa Bajović gostovao je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirao izbore u SAD-u i Srbiji.
Komentirajući kako se dogodi da na jednim izborima ljudi masovno glasaju za Trumpa, a onda dvije godine kasnije masovno glasaju za demokrate. "Nekoliko sam godina živio u Ohiju, pravoj Americi. Poljoprivreda i industrija između poznatijih dijelova Amerike. Više me iznenadila Obamina pobjeda 2008. godine, nego kad se osam godina kasnije ukazao Trump i pobijedio. Amerika je bila u dosta čudnom stanju koje je dugo, dugo trajalo", rekao je.
Prisjetio se da se, nakon Obamine pobjede, "puno ljudi u Americi naljutilo i bilo frustrirano". "Čitao sam da je Amerika sastavljena od 11 različitih kulturoloških nacija, a u tehničkom je smislu to 50 država koje su dosta različite, u smislu politike", rekao je i dodao da kad su ljudi glasali za Trumpa nije se tu radilo o ideologijama. "Sad se pokazalo - cijena goriva. Ono što je drugačije jest da se dio ljudi zabrinuo za status demokracije. Malo su se uplašili", kazao je.
Prisjetio se osjetu Chicagu prije nekoliko godina, a domaćin festivala na kojem je bio odveo ga je u južni dio Chicaga. "Ispred sebe vidiš grad, ali ispred sebe vidiš i urbanu sirotinju kakve kod nas nema, usudio bih se reći, čak ni u romskim naseljima ponegdje", kazao je.
U SAD-u je, kaže, socijalizam i komunizam desetljećima bio "babaroga". "U međuvremenu se svašta događalo, dogodile su se društvene mreže koje su generaciji naših roditelja pružale jedne sadržaje, a generaciji tinejdžera drugačije sadržaje. Ti mlađi ljudi su doživljavali i politiku i društvenu problematiku na jedan drugi način", rekao je i dodao da su im demokratski socijalisti, uz woke momente, pokazali obzir prema drugima i drugačijima.
Govoreći o pojmu woke, Bajović je rekao da se radi o obzirnosti. "Je li to pretjerana obzirnost? Možda najbolja fora koju sam čuo nakon Trumpovog povratka je bila da su woke progresivci s njihovom pričom iziritirali prosječnog Amerikanca u fašizam. To je svojevrsna introspekcija. Malo se pretjeralo, ne u biti, ne u suštini, ali jest u količini. No, onda su i ovi drugi pretjerali", kazao je.
Osvrnuo se i na izbore u Srbiji, istaknuvši da se na ovim prostorima sve radi sporo. Podsjetio je da su prije nekoliko dana objavljeni službeni rezultati izbora u BiH. "Studentski pokret je bio toliko kreativan i duhovit. To je bila organska satira", rekao je i dodao da Studentska lista još nije na vlasti, još nije formiran parlament, a ovo što se događa nema veze s njima već je, navodi, čišćenje u vlastitim redovima.
"Demokracija je moguća, ljudi samo moraju izaći na izbore", zaključio je Bajović.
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