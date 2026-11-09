Bajović: Amerikanci su se uplašili za status demokracije, a Studentski pokret je bio organska satira

Prisjetio se da se, nakon Obamine pobjede, "puno ljudi u Americi naljutilo i bilo frustrirano". "Čitao sam da je Amerika sastavljena od 11 različitih kulturoloških nacija, a u tehničkom je smislu to 50 država koje su dosta različite, u smislu politike", rekao je i dodao da kad su ljudi glasali za Trumpa nije se tu radilo o ideologijama. "Sad se pokazalo - cijena goriva. Ono što je drugačije jest da se dio ljudi zabrinuo za status demokracije. Malo su se uplašili", kazao je.