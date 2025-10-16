Penava: Dogodio se presedan, jedan od najsramotnijih primjera cenzure i manipulacije u povijesti Vukovara

Potpredsjednik Sabora i bivši vukovarski gradonačelnik Ivan Penava oglasio se na Facebooku nakon što njegovo ime i izaslanstvo Domovinskog pokreta nisu spomenuti u službenom izvješću s obilježavanja 34. obljetnice stradanja Sotina.
"Jučer je u Vukovaru zabilježen presedan koji će ostati upisan kao jedan od najsramotnijih primjera političke cenzure i manipulacije u novijoj povijesti našega grada. Na obilježavanju 34. obljetnice stradanja Sotina, kao potpredsjednik Hrvatskoga sabora, položio sam vijenac u ime najviše zakonodavne institucije Republike Hrvatske i odao počast nevinim žrtvama. Isto su učinili i predstavnici Domovinskog pokreta.
"Duboko ponižavajuće za Vukovar"
Ipak, na službenim stranicama Grada Vukovara dogodilo se nešto nezapamćeno, svi sudionici su uredno navedeni, državna i lokalna izaslanstva, udruge, građani… svi osim mene i Domovinskog pokreta. Izbrisani smo i zabranjeni, i to na komemoraciji hrvatskim žrtvama.
Takav čin nije samo sramotan, nego duboko ponižavajući za Vukovar i sve njegove građane. Radi se o otvorenoj političkoj manipulaciji, cenzuri i pokušaju brisanja onih koji misle drukčije. To je udar na samu srž demokracije i slobode za koju su mnogi dali živote – i to upravo u Sotinu, mjestu koje simbolizira istinu, žrtvu i Domovinski rat.
"Kampanja - popularna Sjeverna Koreja"
Podsjećam, spomen-obilježje u Sotinu izgrađeno je 2015. godine upravo zahvaljujući Gradu Vukovaru i Udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Sotin, uz punu financijsku potporu Grada koji sam vodio časno i pravedno. Tada smo zajednički gradili kulturu sjećanja i poštovanja, a danas svjedočimo pokušaju brisanja istine i prekrajanja stvarnosti po političkoj mjeri onih koji su vlast pretvorili u privatni feud. Drage građanke i građani, ako danas dopuštamo da se brišu vijenci i izaslanici Hrvatskog sabora, sutra će se brisati i činjenice, ljudi i vrijednosti za koje smo se borili.
Nažalost, čini se da u Vukovaru svjedočimo početku nove ere, one u kojoj je demokracija zamijenjena jednoumljem, a dijalog strahom. U kampanji “popularna Sjeverna Koreja”, čini se, počinje ovdje i to pod vodstvom Marijana Pavličeka i njegove poslušne ekipe", napisao je Ivan Penava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
