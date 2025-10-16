Penava: Dogodio se presedan, jedan od najsramotnijih primjera cenzure i manipulacije u povijesti Vukovara

Podsjećam, spomen-obilježje u Sotinu izgrađeno je 2015. godine upravo zahvaljujući Gradu Vukovaru i Udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Sotin, uz punu financijsku potporu Grada koji sam vodio časno i pravedno. Tada smo zajednički gradili kulturu sjećanja i poštovanja, a danas svjedočimo pokušaju brisanja istine i prekrajanja stvarnosti po političkoj mjeri onih koji su vlast pretvorili u privatni feud. Drage građanke i građani, ako danas dopuštamo da se brišu vijenci i izaslanici Hrvatskog sabora, sutra će se brisati i činjenice, ljudi i vrijednosti za koje smo se borili.