Penava: Ostvarili smo pomak Hrvatske udesno što je htjela većina građana

"U tom slučaju bit će to samo još jedan u nizu dokaza i činjenica koji će svjedočiti o monstruoznom režimu koji je vladao i kojemu je bilo sasvim normalno likvidirati i zazidati desetine, stotine i tisuće ljudi, i nakon toga ubijati sve one koji su pokušali komemorirati i govoriti istinu o tim ljudima", kazao je.