Penava: Dijelu medija ne odgovara da hrvatska država funkcionira putem svojih institucija

Penava je na konferenciji za novinare u stranačkim prostorijama u Zagrebu iskazao zadovoljstvo radom članova Vlade iz redova DP-a te se osvrnuo na pisanje pojedinih medija, navevši među inim pisanje Telegrama i Nacionala o tome da je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić "manji od makovog zrna te da ga premijer Andrej Plenković riba”, kao i da se DP "gazi” te da ih se mora "non-stop koriti da bi Vlada mogla funkcionirati”.