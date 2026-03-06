Penava o nuklearkama na hrvatskom tlu: Ništa se neće graditi bez znanosti i stručnjaka

Njime, dodao je, stvaramo temelje za stabilan i predvidiv energetski sustav koji će građanima i gospodarstvu osigurati sigurniju i pouzdaniju opskrbu energijom. "Stabilna i dostupna energija znači sigurnije gospodarstvo, nova ulaganja i dugoročnu zaštitu građana od naglih skokova cijena energije. Hrvatska će napokon imati više kontrole nad svojim energetskim razvojem i moći će planirati sustav koji je otporan na krize i nepredvidive poremećaje na globalnom tržištu“, ustvrdio je.