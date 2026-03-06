Penava o nuklearkama na hrvatskom tlu: Ništa se neće graditi bez znanosti i stručnjaka

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u petak je s konferencije za novinare dao snažnu podršku ministru gospodarstva, stranačkom kolegi Anti Šušnjaru, predlagatelju Zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, naglasivši da je riječ o zakonu od nacionalnog interesa.
Riječ o zakonu, rekao je Penava, koji dugoročno oblikuje energetsku i gospodarsku budućnost Hrvatske i njime "postavljamo temelje za sigurnu energetsku budućnost Hrvatske i stabilniji razvoj našeg gospodarstva", priopćeno je iz DP-a. "To je odluka koja utječe na dvije ili tri generacije unaprijed i zato je iznimno važno da dobije široku podršku“, poručio je.
Zakon donosi, istaknuo je, dugoročnu energetsku sigurnost, stabilnost cijena energije i snažnije temelje za gospodarski razvoj Hrvatske.
"Ovdje nije riječ samo o nuklearnoj energiji nego o hrvatskim nacionalnim interesima. Ovaj Zakon daje Hrvatskoj mogućnost da sama odlučuje o svojoj energetskoj sudbini", naglasio je.
Penava tvrdi da ćemo imati više kontrole nad energetskim razvojem
Njime, dodao je, stvaramo temelje za stabilan i predvidiv energetski sustav koji će građanima i gospodarstvu osigurati sigurniju i pouzdaniju opskrbu energijom. "Stabilna i dostupna energija znači sigurnije gospodarstvo, nova ulaganja i dugoročnu zaštitu građana od naglih skokova cijena energije. Hrvatska će napokon imati više kontrole nad svojim energetskim razvojem i moći će planirati sustav koji je otporan na krize i nepredvidive poremećaje na globalnom tržištu“, ustvrdio je.
Naglasio je i europski kontekst energetske politike navevši da je "Europa je jasno postavila cilj da do 2040. godine više od 90 posto električne energije dolazi iz niskougljičnih izvora. "Bez nuklearne energije taj cilj nije moguće ostvariti.
Zato možemo reći da nuklearna energija danas nije luksuz nego nužnost za stabilnu i održivu energetsku budućnost“, dodao je čelnik DP-a.
Građani ne trebaju biti zabrinuti
Osvrnuo se, stoji u priopćenju, i na zabrinutost građana oko sigurnosti nuklearne energije te istaknuo da predloženi zakon propisuju najviše međunarodne standarde.
"Propisuje korištenje isključivo referentnih i provjerenih tehnologija, oslanja se na postojeći regulatorni okvir i obvezuje državu na detaljne studije, javne rasprave i stalni nadzor“, rekao je. Ništa se neće graditi bez znanosti i stručnjaka, dodao je Penava, svaka odluka temeljit će se na detaljnim analizama i otvorenom procesu u kojem će javnost imati potpuni uvid.
