Pet savjeta za sigurnost djece na internetu i 16 pojmova koje valja znati: od vampinga do selfitisa

"Bilo da igraš igrice ili igrajući koristiš chat, objavljuješ fotografije s prijateljima (koji ti nisu dali za to dopuštenje) ili komentiraš tuđe objave - imaj na umu da tvoje riječi mogu izazvati loše osjećaje kod druge osobe. Često online govorimo i radimo stvari koje ne bi uživo. Zato pazi da tvoja digitalna osobnost ne bude loša verzija tvoje stvarne osobnosti! Ako nekoga neopravdano izbaciš iz WhatsApp grupe učinio si isto kao da si ga na školskom hodniku namjerno ignorirao. Razlikuješ li slobodu govora od govora mržnje? Pokušaj što više razumjeti svoje emocije kako bi mogao razumjeti i tuđe. Napravio si meme od nečije smiješne fotografije? Razmisli je li toj osobi ugodno i kako bi se ti osjećao na njenom mjestu."