EP predlaže dob od 16 godina za pristup društvenim mrežama: "Konačno povlačimo crtu. Eksperiment završava ovdje"

Njezinim izvješćem predlaže se minimalna dobna granica od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za razmjenu videozapisa i alatima umjetne inteligencije. Maloljetnicima u dobi od 13 do 16 godina pristup bi se mogao omogućiti uz pristanak roditelja. Parlament poziva na snažniju provjeru dobi korisnika, no da se pritom zaštiti njihova privatnost, što je bila jedna od tema prijepora u raspravi u ponedjeljak jer dio zastupnika smatra kako je to teško postići.