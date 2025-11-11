Piletić o izložbi "Srpkinja": U godini ima 365 dana u kojima je moguće naći odgovarajući za bilo što

"U godini ima 365 dana u kojima je moguće naći odgovarajući dan za bilo što pa i za ovu izložbu", kazao je zamoljen da komentira odgodu otvorenja izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" koja je danas trebala biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, a odgođena je za prosinac.