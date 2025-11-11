Oglas

"Kultura mora spajati"

Piletić o izložbi "Srpkinja": U godini ima 365 dana u kojima je moguće naći odgovarajući za bilo što

author
Hina
|
11. stu. 2025. 13:27
05.11.2025., Zagreb - Izjave za medije predstavnika sindikata javnih sluzbi nakon sastanka u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalnih politika. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je u utorak iz Vukovara kako kultura i kulturni događaji moraju biti nešto što veže, a ne razdvaja ljude.

Oglas

"U godini ima 365 dana u kojima je moguće naći odgovarajući dan za bilo što pa i za ovu izložbu", kazao je zamoljen da komentira odgodu otvorenja izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" koja je danas trebala biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, a odgođena je za prosinac.

"Svi oni koji žele da kulturom podignu svijest zajednice. ne bi trebali tu istu zajednicu razdvajati ni dijeliti po bilo kojoj osnovi", poručio je ministar Piletić koji je u Vukovaru bio nazočan svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije.

Teme
Marin Piletić Srpkinja – heroina Velikog rata dani srpske kulture vukovar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ