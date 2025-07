Bačić je najavio i da će se do kraja godine izmijeniti Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, naglasivši kako to nije nova legalizacija, već izmjene izlaze u susret građanima koji su propustili rok za podnošenje zahtjeve za legalizaciju njihovih kuća ili zgrada izgrađenih do 21. lipnja 2011. godine, a što im stvara probleme.