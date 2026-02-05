Oglas

Sjednica Vlade

Plenković: Sutra povećanje mirovina za 218.000 korisnika

author author
N1 Info , Hina
|
05. velj. 2026. 10:31
05.02.2026., Zagreb - NSK. 145 sjednica Vlade RH. predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković najavio je kako u petak kreće isplata povećanih invalidskih mirovina za siječanj koje obuhvaćaju ukupno 218.284 korisnika, uz prosječan iznos povećanja od 72 eura, odnosno oko 10 posto, a također je izrazio solidarnost s priobalnim županijama zbog nevremena.

Oglas

"To je omogućeno novim Zakonom o mirovinskom osiguranju kojim je mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti povećan s 1 na 1,1, a za djelomični gubitak radne sposobnosti s 0,8 na 0,9", rekao je Plenković na sjednici Vlade u četvrtak.

Zakonom je dodatno predviđeno i ukidanje penalizacije za prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina života čime se dodatno unapređuje pravednost mirovinskog sustava, a ovim mjerama nastavlja se jačati i povećavati sigurnost i dostojanstvo naših umirovljenika, dodao je.

Premijer je na sjednici također izrazio solidarnost s priobalnim županijama s obzirom na veliko olujno nevrijeme koje je pogodilo Dalmaciju, obalu i otoke. Naveo je kako je razgovarao s ministrima i županima te iskazao podršku na županijskoj razini.

"Ako bude potrebe, sve službe na razini države spremne su pomoći našim gradovima i općinama na jadranskoj obali nakon ovog nevremena. Također, sugeriramo svima da budu oprezni i danas i sutra sukladno najavama koje meteorolozi predviđaju, tako da se pokušamo izvući iz ove situacije sa što manje šteta", rekao je Plenković.

Plenković se također još jednom osvrnuo i na doček brončanih rukometaša u Zagrebu koji su, rekao je, pokazali kontinuitet i kvalitetu hrvatskoga rukometa u vrlo snažnoj konkurenciji.

Rekao je kako je Vlada u skladu sa zakonima, nadležnosti, političkom procjenom, ali i zdravim razumom preuzela organizaciju dočeka rukometaša koji je, ocijenio je, bio veličanstven.

"Ovakvi trenutci su važni za nacionalni ponos i domoljubni zanos. Spojiti uspjeh sporta sa željama, očekivanjima i osjećajima naroda, uz domoljublje i domoljubne pjesme, jedino je razumno i normalno što svaka hrvatska Vlada treba i mora učiniti", poručio je te najavio da će to Vlada činiti i u budućnosti ako bude takvih situacija.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Andrej Plenković Sjednica Vlade Vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ