Plenković: Imamo dobar trend pada inflacije, hrvatsko gospodarstvo raste

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak izvijestila je kako je danas započeta procedura javne nabave za izgradnju i opremanje novog osječkog KBC-a, što je najveći strateški projekt na ovome području. Riječ je objektu površine 215 tisuća kvadratnih metara, koja obuhvaća sve moderne usluge u zdravstvenoj djelatnosti, s 24 klinike i klinička zavoda, koji mogu pružiti sve potrebne zdravstvene usluge stanovništvu pet slavonskih županija, kazala je.