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presedan?

Plenković ispred sebe ima čašu, a ne bocu vode, Vlada tvrdi da je iz slavine

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02. ruj. 2026. 10:48
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02.09.2026. Gospic - Predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade, održatiće sastanak s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice (župan i svi gradonačelnici i načelnici u Ličko-senjskoj županiji)
Sanjin Strukic/PIXSELL

Andrej Plenković stigao je danas u Gospić na sastanak s ministrima i predstavnicima lokalnih vlasti povodom sanacije gotovo 37.000 tona ilegalno odloženog, ekotoksičnog otpada na Bilajskoj cesti.

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Pažnju novinara u dvorani za sastanke privukao je detalj na stolu ispred premijera i ministara Tome Medveda, Branka Bačića, Marije Vučković, Irene Hrstić i Damira Habijana. Pred svakim od njih stajala je staklena čaša napunjena vodom.

Index je glasnogovornika Vlade pitao nalazi li se u tim čašama voda iz lokalnog vodovoda, a odgovor je bio kratak: "Da".

Inače piju flaširanu vodu

Taj potez je, kako piše Index, očito pomno isplanirana politička poruka kojom Plenković i ministri žele uvjeriti javnost da je voda u Gospiću sigurna za konzumaciju.

Kada Vlada održava redovite sjednice u Banskim dvorima ili Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ispred premijera i ministara u pravilu stoje plastične bočice kupovne vode. Danas su se, međutim, pred kamerama odlučili za, kako tvrde, točenu vodu iz gospićke mreže.

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andrej plenković gospić gospićka voda politička poruka sigurnost vode vlada rh voda iz slavine

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