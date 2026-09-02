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Plenković ispred sebe ima čašu, a ne bocu vode, Vlada tvrdi da je iz slavine
Andrej Plenković stigao je danas u Gospić na sastanak s ministrima i predstavnicima lokalnih vlasti povodom sanacije gotovo 37.000 tona ilegalno odloženog, ekotoksičnog otpada na Bilajskoj cesti.
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Pažnju novinara u dvorani za sastanke privukao je detalj na stolu ispred premijera i ministara Tome Medveda, Branka Bačića, Marije Vučković, Irene Hrstić i Damira Habijana. Pred svakim od njih stajala je staklena čaša napunjena vodom.
Index je glasnogovornika Vlade pitao nalazi li se u tim čašama voda iz lokalnog vodovoda, a odgovor je bio kratak: "Da".
Inače piju flaširanu vodu
Taj potez je, kako piše Index, očito pomno isplanirana politička poruka kojom Plenković i ministri žele uvjeriti javnost da je voda u Gospiću sigurna za konzumaciju.
Kada Vlada održava redovite sjednice u Banskim dvorima ili Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ispred premijera i ministara u pravilu stoje plastične bočice kupovne vode. Danas su se, međutim, pred kamerama odlučili za, kako tvrde, točenu vodu iz gospićke mreže.
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