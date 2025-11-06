Plenković još jednom osudio incident u Splitu: U Hrvatskoj se svi moraju osjećati dobro i sigurno

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je na početku sjednice Vlade još jednom najoštrije osudio "nedopustiv napad na pripadnike srpske manjine" tijekom kulturne manifestacije u organizaciji SKD Prosvjeta u Splitu, a koju je grupa mladića odjevenih u crno u ponedjeljak prekinula.
Oglas
"Podsjećam da je Hrvatska demokratska zemlja u kojoj je vladavina prava jedna od temeljnih vrednota na kojima počiva naš ustavni poredak te da je u takvoj slobodnoj, suverenoj Hrvatskoj, također, jedna od velikih vrednota jamčenje svih prava nacionalnim manjinama koje u Hrvatskoj žive", istaknuo je premijer.
Kazao je kako njegova Vlada odlično surađuje sa svim manjinama te da je dokazala kako je privržena toj politici. U Hrvatskoj se svi moraju osjećati dobro i sigurno, dodao je te naglasio kako će Vlada nastaviti raditi na kreiranju tolerantnog ozračja u društvu i reagirati da se ovakve pojave kao incident u Splitu više ne dogode.
"One su usmjerene da Hrvatskoj pričine sramotu. Ni na koji način ne mogu bilo čiji osjećaji opterećeni traumama iz vremena velikosrpske, Miloševićeve agresije na Hrvatsku, popraviti tu situaciju, nego naprotiv, poslati poruku koja je netočna jer hrvatsko društvo nije takvo. Uvjereni smo da velika većina Hrvata dijeli takav stav koji smo zauzeli", poručio je.
Premijer je istaknuo kako su policija i Državno odvjetništvo brzo reagirali, a da su istražne radnje već rezultirale privođenjem određenog broja osumnjičenih "za ovaj čin koji ulazi i u sferu kaznene odgovornosti".
Uvodno je premijer najavio i kako će na pogreb francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, koji će se održati danas u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru, u ime Vlade prisustvovati potpredsjednici Vlade Tomo Medved, Ivan Anušić i David Vlajčić.
"Nicolier je svojom žrtvom postao simbol hrabrosti, solidarnost i ljubavi prema Hrvatskoj. Bit će pokopan sa svim počastima, zahvaljujemo njegovoj majci na strpljenju, kao i svim drugim majkama nestalih i ubijenih hrvatskih branitelja", kazao je.
Naglasio je kako će Vlada posao traganja za nestalima nastaviti dok se i posljednji hrvatski branitelji ne pronađu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas