Plenković još jednom osudio incident u Splitu: U Hrvatskoj se svi moraju osjećati dobro i sigurno

Kazao je kako njegova Vlada odlično surađuje sa svim manjinama te da je dokazala kako je privržena toj politici. U Hrvatskoj se svi moraju osjećati dobro i sigurno, dodao je te naglasio kako će Vlada nastaviti raditi na kreiranju tolerantnog ozračja u društvu i reagirati da se ovakve pojave kao incident u Splitu više ne dogode.