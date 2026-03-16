FOTO / Veliki redovi za antibiotike nakon izbijanja invazivne bolesti: "Svi su prilično nervozni"

Nadležne službe poduzimaju hitne mjere kako bi spriječile daljnje širenje bolesti.
Dvoje mladih preminulo je, a još 11 osoba je hospitalizirano nakon izbijanja rijetkog oblika invazivnog meningitisa u Engleskoj.
Meningitis je upala ovojnica koje okružuju mozak i leđnu moždinu. Bolest može imati vrlo ozbiljne posljedice, osobito ako se ne prepozna na vrijeme i ne liječi.
Najčešći simptomi uključuju visoku temperaturu, hladne ruke i stopala, povraćanje, zbunjenost, ubrzano disanje te bolove u mišićima i zglobovima.
Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) priopćila je da je pokrenuta opsežna javnozdravstvena akcija. Više od 30.000 osoba na području Canterburyja kontaktirano je kako bi dobili informacije o mogućim simptomima i savjete što učiniti ako se pojave znakovi bolesti.
Za dio studenata organizirana je i preventivna podjela antibiotika, dok stručnjaci pokušavaju utvrditi o kojem se točno soju meningitisa radi.
Prema informacijama BBC-ja, izbijanje bolesti moglo bi biti povezano s jednim društvenim događajem u Canterburyju. Lokalni noćni klub Club Chemistry objavio je da bi dio ljudi koji su ondje boravili mogao biti među oboljelima, prenosi Dnevnik.hr.
Students seek antibiotics after Kent nightclub linked to deadly meningitis outbreak warns clubbers they may be infected https://t.co/AonRABzCjt— LBC (@LBC) March 16, 2026
Na kampusu Sveučilišta u Kentu u ponedjeljak su se stvorili dugi redovi studenata i zaposlenika koji čekaju kako bi dobili antibiotike. Mnogi nose zaštitne maske.
Studenti i zaposlenici kažu da su potreseni razvojem događaja. Tijekom vikenda u studentskim grupama pojavile su se informacije da su neki ljudi oboljeli, a u nedjelju navečer počele su stizati službene obavijesti.
Isabel Kenny, studentica četvrte godine na Sveučilištu u Kentu, prisjeća se da je za izbijanje meningitisa čula na vijestima prije nego što su počeli stizati e-mailovi sa sveučilišta.
🚨 PICTURED: Students at the University of Kent queue for meningitis antibiotics pic.twitter.com/UZHEotxxag— Politics UK (@PolitlcsUK) March 16, 2026
Tada su joj prijatelji počeli slati poruke u grupnim chatovima i međusobno se kontaktirati. "Svi su postali prilično nervozni“, rekla je za BBC.
Sveučilište u Kentu poručilo je da je riječ o vrlo teškom razdoblju za cijelu zajednicu te da studentima i zaposlenicima pokušavaju pružiti svu potrebnu podršku, piše BBC.
Istaknuli su i da se radi o regionalnom javnozdravstvenom pitanju kojim upravljaju zdravstvene vlasti, a ne o problemu ograničenom samo na sveučilište.
Kao dodatnu mjeru opreza, sveučilište je objavilo da ovaj tjedan neće biti ispita ni drugih provjera znanja uživo. Studenti će uskoro dobiti informacije o alternativnim načinima održavanja ispita.
