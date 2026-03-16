HITNE MJERE U ENGLESKOJ

FOTO / Veliki redovi za antibiotike nakon izbijanja invazivne bolesti: "Svi su prilično nervozni"

N1 Info
16. ožu. 2026. 20:09
Nadležne službe poduzimaju hitne mjere kako bi spriječile daljnje širenje bolesti.

Dvoje mladih preminulo je, a još 11 osoba je hospitalizirano nakon izbijanja rijetkog oblika invazivnog meningitisa u Engleskoj.

Meningitis je upala ovojnica koje okružuju mozak i leđnu moždinu. Bolest može imati vrlo ozbiljne posljedice, osobito ako se ne prepozna na vrijeme i ne liječi.

Najčešći simptomi uključuju visoku temperaturu, hladne ruke i stopala, povraćanje, zbunjenost, ubrzano disanje te bolove u mišićima i zglobovima.

Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) priopćila je da je pokrenuta opsežna javnozdravstvena akcija. Više od 30.000 osoba na području Canterburyja kontaktirano je kako bi dobili informacije o mogućim simptomima i savjete što učiniti ako se pojave znakovi bolesti.

Za dio studenata organizirana je i preventivna podjela antibiotika, dok stručnjaci pokušavaju utvrditi o kojem se točno soju meningitisa radi.

Prema informacijama BBC-ja, izbijanje bolesti moglo bi biti povezano s jednim društvenim događajem u Canterburyju. Lokalni noćni klub Club Chemistry objavio je da bi dio ljudi koji su ondje boravili mogao biti među oboljelima, prenosi Dnevnik.hr.

Na kampusu Sveučilišta u Kentu u ponedjeljak su se stvorili dugi redovi studenata i zaposlenika koji čekaju kako bi dobili antibiotike. Mnogi nose zaštitne maske.

Studenti i zaposlenici kažu da su potreseni razvojem događaja. Tijekom vikenda u studentskim grupama pojavile su se informacije da su neki ljudi oboljeli, a u nedjelju navečer počele su stizati službene obavijesti.

Isabel Kenny, studentica četvrte godine na Sveučilištu u Kentu, prisjeća se da je za izbijanje meningitisa čula na vijestima prije nego što su počeli stizati e-mailovi sa sveučilišta.

Tada su joj prijatelji počeli slati poruke u grupnim chatovima i međusobno se kontaktirati. "Svi su postali prilično nervozni“, rekla je za BBC.

Sveučilište u Kentu poručilo je da je riječ o vrlo teškom razdoblju za cijelu zajednicu te da studentima i zaposlenicima pokušavaju pružiti svu potrebnu podršku, piše BBC.

Istaknuli su i da se radi o regionalnom javnozdravstvenom pitanju kojim upravljaju zdravstvene vlasti, a ne o problemu ograničenom samo na sveučilište.

Kao dodatnu mjeru opreza, sveučilište je objavilo da ovaj tjedan neće biti ispita ni drugih provjera znanja uživo. Studenti će uskoro dobiti informacije o alternativnim načinima održavanja ispita.

