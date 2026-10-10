A3
Plenković: Moody's potvrđuje da Vlada štiti standard i otpornost gospodarstva
Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u subotu u objavi na X-u da potvrda kreditnog rejtinga Hrvatske od agencije Moodys potvrđuje da Vlada poduzima kvalitetne mjere za zaštitu standarda građana i otpornost gospodarstva, u okolnostima geopolitičke neizvjesnosti i vanjskih šokova.
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Agencija Moody's potvrdila je u petak kasno navečer važeći rejting Hrvatske 'A3', uz stabilne izglede, istaknuvši snažne institucije i sustav upravljanja, ali i izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu.
“U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da Vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Prema Moody’su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja”, naveo je Plenković.
Moody’s je u izvješću, istaknuo je premijer, osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi i investicija u okviru provedbe NPOO-a, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata.
“Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama EU-a!”, zaključio je predsjednik Vlade.
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