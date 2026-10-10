Plenković: Moody's potvrđuje da Vlada štiti standard i otpornost gospodarstva

“U okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova, ocjena jedne od vodećih svjetskih rejting agencija još je jedna potvrda da Vlada poduzima kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. Prema Moody’su, zadržavanje visoke razine kreditnog rejtinga odraz je snažnih institucija, stabilnog gospodarskog rasta i odgovornog upravljanja javnim financijama, što će i dalje biti u fokusu našeg djelovanja”, naveo je Plenković.