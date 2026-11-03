poljudsko zbogom
Plenković: Od Miše smo se oprostili dostojanstveno, s pjesmom i ponosom
Dostojanstveno – pjesmom, emocijom i ponosom – na Poljudu smo se oprostili od Mate Miše Kovača, napisao je premijer Andrej Plenković u utorak navečer u objavi na društvenoj mreži X nakon koncerta na na kojem se, kao i tisuće poštovatelja, oprostio od legende hrvatske zabavne glazbe.
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Večerašnjom izvedbom njegovih pjesama iskazano je poštovanje i zahvalnost prema čovjeku koji je obilježio živote generacija i postao neizostavan dio identiteta Dalmacije, ali i cijele Hrvatske, istaknuo je premijer u objavi.
"Mišo Kovač bio je čovjek iskrena duha, prepoznatljive emocije i glasa. Njegovo stvaralaštvo preraslo je okvire glazbe. Stoga s dubokom zahvalnošću čuvamo uspomenu na čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi", naglasio je Plenković.
Danas se ne opraštamo samo od velikog glazbenika, već slavimo život koji je Mišo Kovač posvetio umjetnosti, glazbi i stihovima koje je osjećao i pjevao srcem i još će dugo živjeti u našim sjećanjima, dodao je.
Legendarni pjevač zabavne glazbe, čija je šest desetljeća duga karijera obilježila brojne generacije, umro je u subotu u Podstrani kod Splita u dobi od 86 godina.
U utorak poslijepodne na prepunom splitskom stadionu Poljud od njega su se posljednji put pozdravili deseci tisuća obožavatelja iz cijele Hrvatske, kao i kolege glazbenici, koji su za oproštaj pjevali Mišine pjesme.
Premijer Plenković u izjavi novinarima rekao da mu je jedna od najdražih pjesama "Noćas ćemo zemlji k'o materi reći", ali i da, kao i svaki Dalmatinac, voli pjesmu "Dalmacija u mom oku".
Pjesme Mate MIše Kovača dio su hrvatske glazbene i kulturne baštine, a brojne generacije pamtit će među inim i pjesme "Ostala si uvijek ista", "Proplakat će zora", "Odvest ću te na vjenčanje", "Još i danas teku suze jedne žene", "Ja nemam više razloga da živim", "Ako me ostaviš", "Samo nas nebo rastavit može"...
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