Pjesme Mate MIše Kovača dio su hrvatske glazbene i kulturne baštine, a brojne generacije pamtit će među inim i pjesme "Ostala si uvijek ista", "Proplakat će zora", "Odvest ću te na vjenčanje", "Još i danas teku suze jedne žene", "Ja nemam više razloga da živim", "Ako me ostaviš", "Samo nas nebo rastavit može"...