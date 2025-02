Plenković primiruje DP s tri fotelje? Penava: “Dabro će glasati onako kako bude glasao DP”

Podijeli :

Iako je pitanje Jadrolinije bilo tema koalicijskog sastanka, to je zasad jedina javna tvrtka o kojoj su partneri službeno raspravljali. Rješenje za Upravu Hrvatskih šuma još nije pronađeno, no unatoč ultimatumima Josipa Dabre, iz Domovinskog pokreta poručuju da stabilnost koalicije nije ugrožena, javlja Dnevnik Nove TV.

Predsjednik DP-a Ivan Penava naglasio je da ne postoji nikakav pritisak. “Gospodina Dabru po meni ne trebamo uopće izvlačiti iz konteksta Domovinskog pokreta, gospodin Dabro će glasati onako kako će glasati Domovinski pokret i tu je točka. Nije to neka osobito napeta situacija, po meni su to normalni razgovori i normalni uvjeti”, kazao je Penava.

“Do 11. veljače imat ćemo rješenje”

Na pitanje o drugim javnim tvrtkama i institucijama kojima DP želi upravljati te je li tu temu otvarao s partnerima stiže neodređen odgovor. “To je život, to ide, to su faze, nema tu konačnog dogovora. To su faze u razvoju koje se dogovaraju i koje se mijenjaju svakog dana, osnivaju se nove agencije i stare se gase, tako i tvrtke, ministarstva, struktura unutar ministarstava, dakle to vam je život”, poručuje Penava.

Bačić: Butković ima potporu premijera Plenkovića Dabro odgovorio Sopti: Nismo svi isti

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja Branko Bačić potvrdio je da su razgovori s DP-om konstantni te da nema mjesta dramatiziranju. “Razgovor mene i predsjednika Penave je trajan. I u Dubrovniku smo, evo, sjedili zajedno i on će sjesti s predsjednikom HDZ-a, tako da tu nema nigdje mjesta drami i dramatiziranju”, rekao je Bačić.

Ponavlja da prvo treba potvrditi ministra, a onda rješavati pitanje Hrvatskih šuma. “Radi se o trgovačkom društvu od posebnog interesa za ovu državu. Imenovanje Uprave moramo provesti prema proceduri koja je predviđena zakonom, jasno da ćemo oko toga još sjesti, ali do 11. veljače ćemo imati rješenje”, poručuje Bačić.

Tri nove pozicije za DP-ovce

U koaliciji, unatoč nesuglasicama, vlada optimizam. Hrvoje Zekanović istaknuo je da su ovakve situacije očekivane u širokim koalicijama, ali da će Vlada pronaći rješenja za sve izazove. “Uvijek je teže i kompliciranije raditi u širokim koalicijama poput ove koju imamo, ali uvjeren sam da će ova Vlada i ova koalicija naći rješenja za sva pitanja vezana za javna poduzeća”, kazao je Zekanović.

Prema neslužbenim informacijama Nove TV, među rješenjima se spominju i tri fotelje koje bi trebale pripasti Domovinskom pokretu – u Apisu, Hrvatskim cestama i JANAF-u.

