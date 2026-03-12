Plenković: "Spriječili smo udar na pučanstvo koji je uzrokovao rat na Bliskom istoku"

Nakon što je Vlada RH u ponedjeljak izvanredno zasjedala kako bi ponovno uvela uredbu o ograničenju cijena goriva, danas održava redovnu sjednicu, na kojoj će se naći i prijedlog izmjena Zakona o potrošačima
Raspravljat će se i o suglasnostima za brojne infrastrukturne projekte, među kojima vrijedi izdvojiti izgradnju nove Opće bolnice Šibensko-kninske županije te Regionalnog centra za palijativnu medicinu Opće bolnice Koprivnica.
Kako javlja Tportal, u uvodnom obraćanju, premijer Andrej Plenković osvrnuo se na događaje u zemlji i svijetu.
"Donijeli smo uredbu o najvećim maloprodajnim cijenama goriva i uredbu o trošarinama. Tim potezom smo spriječili udar na pučanstvo kojeg je uzrokovao rat na Bliskom istoku", rekao je Plenković i ponovio kolike su cijene goriva.
Dodao je da tako šalju poruku da je Vlada tu da smanji udare na standard građana i gospodarstva. Ograničenje cijene goriva na dva tjedna omogućilo im je da vide razvoj situacije i pripreme nove mjere.
"Naš je cilj osigurati opskrbu, ali i priuštive energente", istaknuo je premijer.
"Hrvatska je stabilna država, pogodna za ulaganja"
Zadovoljan je i investicijskim kreditnim rejtingom Fitcha A- sa stabilnim izgledima, "što je potvrdilo da se Hrvatska percipira kao politički i gospodarski stabilna država, pogodna za ulaganje".
"Ističu rast BDP-a od 3,2 posto u 2025., značajan pad udjela duga u BDP-u i deficit ispod tri posto. Nastavit ćemo osiguravati gospodarski rast i odgovorno upravljanje javnim financijama i investicije kako bismo održali korak sa zemaljama koje su u EU ušle prije nas", poručio je Plenković.
Još se osvrnuo i na boravak u Parizu na samitu o nuklearnoj energiji, koji održava Savez za nuklearnu energiju u kojem Hrvatska participira s još 15 zemalja.
"Smatramo da je nukelarna energija važna za gospodarsku konkurentnost i energetsku sigurnost. Hrvatska je suvlasnik u 50-postotnom iznosu NE Krško, koja pokriva 20 posto proizvodnje električne energije, a nedavno je u Saboru izglasan zakon kojim se potiče civilni razvoj nuklearne energije. Vidimo priliku u malim nuklearnim reaktorima", istaknuo je premijer Plenković.
