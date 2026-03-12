Ivanković: Boris Vujčić je politički fenomen koji zaslužuje monografiju

"Boris Vujčić je politički fenomen kojem treba posvetiti monografiju jer on je možda najdugovječnoiji dužnosnik kojega je izabrao Sabor. On je 2000. izabran za viceguvernera Željku Rohatinskom, biran je na tu dužnost u dva mandata i još tri manadata biran je za guvernera. Kad je treći put biran, Plenković ga je otvoreno držao na tankom ledu, govorio javno kako još nije odlučio, šaljući tako poruku Vujčiću, koji je potom pozvao Christine Legarde u Dubrovnik. Ona je tada rekla: 'Vi birate, ali meni je Boris super'. I tako je Boris izabran u treći mandat.", kaže Ivanković.