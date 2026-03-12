EKONOMSKA ANALIZA
Ivanković: Boris Vujčić je politički fenomen koji zaslužuje monografiju
Politički ekonomist Željko Ivanković, u Novom danu kod Nine Kljenak komentirao je ubrzanje inflacije, političku karijeru bivšeg guvernera Borisa Vujčića i minimalnu plaću u Hrvatskoj
"Jako mi smeta kad se kaže da će inflacija ubrzavati jer se tako formiraju inflacijska očekivanja i onda se mnogi ponašaju u stilu 'zašto i mi ne bismo podigli cijene, kad kupac zna da cijene moraju rasti'. Ljudi su neoprezni kad tako govore, nije mudro tako pristupati probmlemu inflacije", upozorio je Željko Ivanković.
Citirao je njemačku ekonomisticu, zvijezdu u usponu, Isabellu Weber koja je vezala inflaciju uz demokratsku kulturu.
"Inflacija je višestruki sukob i što je razvijenija demokratska kultura, suočavanje s inflacijom je lakše. Ne mora se svaki ulazni trošak pretvoriti u cijenu za krajnjeg korisnika. Ne mora se uvijek primijeniti logika 'podignimo cijene, jer zašto ne bismo'", naglašava Ivanković i dodaje kako bi bilo bolje da se premijer Andrej Plenković ne postavlja kao netko tko sve probleme sam rješava.
"Nije dobro da je Plenković GSV sveo na formu bez sadržaja"
Ivanković upozorava da je Plenković Gospodarsko-socijalno vijeće sveo na formu bez sadržaja, da ne razgovara sa sindikatima, a ni s poslodavcima koji su ipak u prednosti jer "u medije guraju svoju PR priču".
"Mi se suočavamo s inflacijom, ali bojim se da se nećemo moći nositi s njom kao društvo jer ne razgovaramo. Volio bih da barem ekonomski stručnjaci nastupaju konstruktivno, a ne u stilu 'to je sad gotova stvar, pa tko živ tko mrtav'", ističe Ivanković.
Mišljenja je da je za Hrvatsku bilo korisno to što je uveden euro, ali da ne znamo tko se sve time neopravdano okoristio. Govoreći o izboru novog guvernera Hrvatske narodne banke, osvrnuo se i na mandate bivšeg guvernera Borisa Vujčića koji je nedavno izabran za potpredsjednika Europske središnje banke.
Zašto Boris Vujčić zaslužuje monografiju?
"Boris Vujčić je politički fenomen kojem treba posvetiti monografiju jer on je možda najdugovječnoiji dužnosnik kojega je izabrao Sabor. On je 2000. izabran za viceguvernera Željku Rohatinskom, biran je na tu dužnost u dva mandata i još tri manadata biran je za guvernera. Kad je treći put biran, Plenković ga je otvoreno držao na tankom ledu, govorio javno kako još nije odlučio, šaljući tako poruku Vujčiću, koji je potom pozvao Christine Legarde u Dubrovnik. Ona je tada rekla: 'Vi birate, ali meni je Boris super'. I tako je Boris izabran u treći mandat.", kaže Ivanković.
Smatra da tom "političkom fenomenu" nije dovoljno posvećena pažnja, a riječ je o čovjeku koji je imao bitne državne dužnosti, uspijevajući se držati po strani .
"Nije otkrivao koja mu je točno monetarna politika, nije se puno dogovarao s vladom, a u razdoblju Milamnovićeve vlade HNB je na neobičan način radila ono što je smatrala da je najbolje za njih kao Narodnu banku. Imali smo krizu franka, i udruga banaka i udruga franak su pisali tada da se HNB prekasno u sve uključila, tek 2015. godine kad je već sve eruptiralo. Svi hrvatski guverneri zaslužuju jednu knjigu, ali Vujčić zaslužuje zasebnu. Sve je druge nadmašio po duljini mandata i specifičnom pristupu", zaključio je Ivanković.
Jedna moždana vijuga i minimalne plaće
Komentirajući informaciju da njemačka tvrtka zbog rasta minimalne plaće gasi proizvodnju dječje obuće u Vukovaru, zbog čega je bez posla ostalo 120 radnica i radnika, naglasio je kako takav argument može imati samo netko s jednom vijugom u glavi.
"Ne znam zašto se ta kvazitržišna dogma da rast minimalne plaće uništava tvrtke protura u Hrvatskoj. Mislim da je to indoktrinacija lošim znanjem", kazao je politički ekonomist Ivanković.
