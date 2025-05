Plenković: U ovoj kampanji je mnogo šumova i neistina

Vezano za nedavnu izjavu premijera Plenkovića koji je najavio gradnju četverotračne ceste do Koprivnice unutar ovog mandata Vlade te na pitanje novinara koliko je projekt izvediv u tako kratkom razdoblju ministar Butković je odgovorio kako je ishođena lokacijska dozvola do Koprivnice, a Hrvatske ceste će za tu trasu ugovoriti glavne projekte. Sve to će se raditi ubrzano kako bi se građevinska dozvola mogla ishoditi iduće godine, dodao je.