"Teško je to zamisliti u Hrvatskoj. Mislim da koliko je dobro da građani artikuliraju i javno iznose svoja stajališta, da takav način govori o stanovitim slabostima u funkcioniranju talijanske države. Ali ne može se osporiti pravo građana da iskazuju svoja stajališta. Mislim da je pravi način jasna politička artikulacija putem političkih stranaka i drugih aktera javnog života. Jedan od primjera toga vidimo u Hrvatskom saboru, inicijativa da Sabor iznese stajalište o tome da je potrebno priznati palestinsku državu. S obzirom na eskalaciju izraelskog ponašanja, i s obzirom na potpuno beskrupulozno ponašanje Netanyahua i nekolicine ministara njegove vlade, jasno je da reakcije onih koji se s time ne slažu, koji su svjesni razine zločina koje je izraelska vlada počinila, jasno da njihove reakcije nisu uvijek umjerene.