Oglas

Evo što se zapalilo

FOTO / Požar blizu poznate vile u Zagrebu: Policija poslala upozorenje zbog mogućeg oružja

author author
N1 Info , Hina
|
25. stu. 2025. 07:09
>
10:50
24.11.2025., Zagreb - U naselju Gracani kasno navecer izbio je pozar, vatrogasci i policija su na terenu. Photo: Ana Strihic/PIXSELL/PIXSELL
Ana Strihic/PIXSELL/PIXSELL

Zagrebački vatrogasci ugasili su požar u Ulici Okrugljak jutros u pola dva na dvojnom drvenom objektu koji je u potpunosti izgorio, a uspjeli su zaštititi dvije manje štale sa životinjama koje su se nalazile u blizini opožarenog dijela.

Oglas

Požar je planuo na objektima od 100 četvornih metara, a na lokaciji u blizini poznate Vile Okrugljak u vlasništvu poduzetnika Luke Rajića, nekadašnjeg vlasnika Dukata. 

Vila Okrugljak je izgrađena kao ljetnikovac 1875. godine. 

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Zagreba Siniša Jembrih Hini je rekao da su vatrogasci dojavu o požaru kuće na Okrugljaku dobili od građana sinoć u 21,57 sat. 

Vatrogasci su na dolasku vidjeli da je objekt u razbuktaloj fazi, a kad su se približili, došli su do dijela ceste u koji nisu mogli dalje kamionom pa su, budući da je to bio jedini put do objekta, morali 'povući prugu' kroz šumu.

25.11.2025., Zagreb - U zagrebackom naselju Gracani buknuo je veliki pozar oko 22 sata, a vatra je zahvatila kucu u Ulici Okrugljak. Rijec je o dva drvena objekta s nadstresnicom. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Uspjeli su se probiti te lokalizirati požar, nakon čega su pristupili hlađenju po rubnim dijelovima i natapanju požarišta.

Policija ih je upozorila da paze jer je moguće da se u objektu nalazi oružje. Međutim, Jembrih kaže da pucnjevi koji su se čuli mogli biti i od crijepova.

Teme
Zagreb požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ