Počela isplata mirovina bez penalizacije, zamjenik ravnatelja HZMO-a otkrio detalje

Počela je isplata povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina - mirovina bez penalizacije, odnosno kazni zbog ranijeg odlaska u mirovinu. Riječ je o penalizaciji koja je od 1. siječnja ove godine ukinuta za one koji su do posljednjeg dana 2025. godine navršili 70 godina života.
Oglas
Ti korisnici uskoro dobivaju razliku za dva mjeseca, za siječanj i veljaču, a zatim će dalje u travnju, kada im dođe mirovina za ožujak, dobivati ukupnu mirovinu bez umanjenja. Srećko Vuković, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za HRT-ov "Studio 4" rekao je da je to u prosjeku 52,69 eura. Inače, ovime je obuhvaćeno 119.033 korisnika, a očekuju da će to do kraja godine narasti na 127.000 korisnika.
"Sada su obuhvaćeni svi oni koji su do 31. prosinca 2025. navršili 70 godina života. Međutim, svi oni koji nadalje budu navršavali 70 godina, a u prijevremenoj starosnoj su mirovini, oni će od prvog dana sljedećeg mjeseca također dobiti mirovinu bez penalizacije", objasnio je.
Hrvati sve manje odlaze u prijevremenu mirovinu, trend je da ljudi ostanu što dulje na tržištu rada, dijelom i zbog situacije u kojoj živimo - inflacije, cijena...
U Europi je trend da umanjenje bude trajno kada netko jednom ode u prijevremenu mirovinu. Većina zemalja ima veće i trajno umanjenje. Hrvatska je sada otišla u jednom drugom pravcu zbog njezina specifikuma, jer hrvatski prijevremeni umirovljenici najčešće nisu birali, nego su morali otići u prijevremenu starosnu mirovinu.
Vuković je za HRT objasnio da se trend mijenja. "Mi nemamo "boom" s odlaskom u prijevremenu mirovinu i nadam se da nećemo ni imati. Prijevremena starosna mirovina je ipak manje uplaćivanje doprinosa, više primanja mirovine, izlazak iz svijeta rada. To nije poželjno ni sa strane sustava pa ni sa strane samoga korisnika", naglasio je.
Ako muškarac ide u starosnu mirovinu i radi nakon 65 godina, žene nakon 64 godine, tada mu je bonifikacija od 0,45 po mjesecu duljeg ostanka u svijetu rada. "Na primjer, ako muškarac ode u mirovinu sa 67 godina, povećava si mirovinu za 10,8 posto zato što je ostao u svijetu rada. Naravno, oni koji mogu i koji smatraju da su sposobni raditi nakon 65 godine", zaključio je Vuković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas