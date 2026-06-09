Telemach Hrvatska
Počinje nogometna groznica: Evo kako pratiti utakmice bez propuštenog detalja
Nogometni svijet ponovno odbrojava do najvećeg sportskog spektakla na planetu. Svjetsko prvenstvo uvijek je više od običnog turnira – to je mjesec emocija, navijanja, iznenađenja i trenutaka koji se pamte godinama. Upravo zato milijarde ljudi diljem svijeta svake četiri godine zaustavljaju svakodnevicu kako bi pratili ono najvažnije što nogomet može ponuditi.
Naravno, posebnu pozornost hrvatskih navijača privlači naša nogometna ekipa. Nakon godina velikih rezultata i utakmica koje su ušle u sportsku povijest, očekivanja su ponovno velika. Nova generacija igrača vrlo će brzo pred sobom imati priliku ispisati još jedno poglavlje uspješne nogometne priče.
No, Mundijal nije samo nogometno natjecanje. To je pozornica na kojoj se rađaju nove zvijezde, mjesto na kojem autsajderi ruše favorite i turnir na kojem jedna lopta može promijeniti sudbinu cijele nacije. Zato navijači danas žele više od samog rezultata – žele biti dio svakog detalja utakmice pa način na koji se turnir prati postaje jednako važan kao i sam nogomet na terenu.
Više od običnog prijenosa utakmice
Među ljubiteljima sporta posljednjih godina sve popularnija postaje nagrađivana platforma EON TV. Osim velikog izbora sportskih kanala i prijenosa u vrhunskoj kvaliteti slike, uključujući i 4K sadržaj, posebno se ističe EON Sports Mode – funkcionalnost koja utakmicu pretvara u potpuno novo iskustvo gledanja.
Dok traje prijenos, korisnici u stvarnom vremenu mogu pratiti statistiku, sastave momčadi, poredak, analize i druge podatke koji dodatno obogaćuju gledanje utakmice. Za one koji vole analizirati igru jednako kao i gledati je, tu je i mogućnost vraćanja ključnih situacija tijekom prijenosa kako nijedan važan detalj ne bi promaknuo. Bilo da želite provjeriti posjed lopte, usporediti učinak igrača ili ponovno pogledati akciju koja je odlučila utakmicu, sve je dostupno u nekoliko klikova.
Dodatna pogodnost za korisnike EON TV-a tijekom Svjetskog prvenstva je i poseban HRT 2 kanal s niskim kašnjenjem prijenosa, dostupan na dodatnoj poziciji. Uz pretpostavku da korisnik ima brzu i stabilnu vezu, kakvu nudi optički internet, kašnjenje signala je minimalno, stoga će navijači utakmice gledati bez neugodnih situacija u kojima se gol „čuje“ po reakcijama susjeda prije nego što se pojavi na ekranu.
Pratite utakmice gdje god se nalazili
Svjetsko prvenstvo ne pita jeste li kod kuće ili na putu, na plaži ili na obiteljskim okupljanjima. Zato je jedna od najvećih prednosti EON TV-a potpuna sloboda gledanja sadržaja putem intuitivne aplikacije na bilo kojem uređaju – televizoru, mobitelu, tabletu ili računalu. Zahvaljujući mogućnosti gledanja sadržaja unatrag ne morate brinuti ni ako propustite početak susreta, dovoljno je nekoliko klikova da se vratite na najvažnije trenutke.
Kada se tome doda streamanje na najbržoj i najkvalitetnijoj mobilnoj mreži Telemacha, što je nedavno potvrdio i globalni autoritet u mjerenjima Ookla, jasno je da ljubitelji nogometa mogu pratiti svaki trenutak prvenstva bez zastajkivanja, traženja signala i straha da će propustiti trenutak koji će se prepričavati danima.
Nogometni mjesec koji se (ne) propušta
Tijekom Mundijala, na opciji gledanja EON TV-a na više uređaja istovremeno posebno će zahvalni biti oni koji za vrijeme utakmica ipak preferiraju neki drugi sadržaj – bez gubitka na kvaliteti i brzini prijenosa.
Naime, korisnicima EON TV-a na raspolaganju je više od 220 televizijskih i radijskih kanala, uključujući više od 170 HD kanala te najbogatiji Video klub s preko 25 tisuća naslova. Stoga dok drugi članovi kućanstva bez odgađanja prate novi nastavak omiljene serije ili tek pristigli hit film, nogometni fanatici mogu budno pratiti i analizirati svaku utakmicu.
Jer tijekom velikih sportskih događanja, jasno je da nije važno samo što se gleda – nego i kako se gleda. A uz EON TV, dostupan u ponudi Telemacha, svaki trenutak nogometnog spektakla dobiva potpuno novu dimenziju.
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