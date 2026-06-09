Počinje nogometna groznica: Evo kako pratiti utakmice bez propuštenog detalja

Dok traje prijenos, korisnici u stvarnom vremenu mogu pratiti statistiku, sastave momčadi, poredak, analize i druge podatke koji dodatno obogaćuju gledanje utakmice. Za one koji vole analizirati igru jednako kao i gledati je, tu je i mogućnost vraćanja ključnih situacija tijekom prijenosa kako nijedan važan detalj ne bi promaknuo. Bilo da želite provjeriti posjed lopte, usporediti učinak igrača ili ponovno pogledati akciju koja je odlučila utakmicu, sve je dostupno u nekoliko klikova.