Počinje 310. Sinjska alka: Protokol će biti skraćen i izmijenjen

Budući da je većina protokola obavljena 3. kolovoza, uključujući svečani prijem u Alkarskim dvorima, mimohod gradom, prijavu alaj-čauša i harambaše te pozdrav Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, ove će se nedjelje alkari i alkarski momci okupiti izravno u Alkarskim dvorima te potom krenuti prema trkalištu. Vojvoda će ponoviti vojnu smotru i zapovijediti početak povorke, koja će se, u skladu s tradicijom, zaustaviti pred Gospinom bazilikom.