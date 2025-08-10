Oglas

zbog gaze

Sazvan hitan sastanak UN-a zbog izraelskog plana o okupaciji Gaze

author
Hina
|
10. kol. 2025. 09:26
Vijeće sigurnosti UN-a
REUTERS/Brendan McDermid/Ilustracija

Vijeće sigurnosti UN-a sazvalo je za nedjelju hitnu sjednicu kako bi raspravljalo o namjerama Izraela da zauzme i okupira grad Gazu.

Oglas

Plan potpune okupacije

Plan, koji je u petak odobrio izraelski sigurnosni kabinet, izazvao je međunarodno negodovanje. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nazvao ga je "opasnom eskalacijom" u 22-mjesečnom ratu u Pojasu Gaze.

Europske članice Vijeća sigurnosti - Danska, Francuska, Grčka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Slovenija - pozvale su na hitan sastanak u New Yorku.

Prema neovisnom Security Council Report, sve članice Vijeća sigurnosti osim Sjedinjenih Država podržale su prijedlog.

Sjednica počinje u 16 u New Yorku

Tijekom sjednice, koja počinje u 16 sati, države članice razmijenit će mišljenja, a očekuje se da će izvjestitelji UN-a iznijeti moguće posljedice zauzimanja glavnog grada Gaze.

Nakon izraelske odluke, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Novi Zeland i Australija zajednički su odbacile planove za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom.

U izjavi svojih ministarstava vanjskih poslova upozorili su da će ofenziva pogoršati humanitarnu krizu, ugroziti živote talaca i mogla bi rezultirati masovnim raseljavanjem civila.

Rekli su da rješenje dviju država ostaje jedini put do trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca.

Njemački kancelar Friedrich Merz također je zaustavio izvoz vojne opreme Izraelu koja bi se mogla koristiti u Gazi.

Teme
UN gaza izrael okupacija gaze okupiranje palestina ujedinjeni narodi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ