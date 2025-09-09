Policija upozorava na telefonsku prevaru: Ne traži vas Interpol

Policijska uprava splitsko-dalmatinska upozorila je na sumnjive telefonske pozive s hrvatskih i stranih brojeva u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao policajci i traže osobne i bankovne podatke pa građanima poručuju da na takve pozive ne nasjedaju nego ih prijave na broj 192.
"Lažno navode građane da ih traži Interpol"
U priopćenju su naveli da su u posljednjih sat vremena zaprimili više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima s hrvatskih i stranih brojeva. U pojedinim slučajevima komunikacija se odvijala na engleskom jeziku, a u drugima na hrvatskom.
Policija upozorava da se osobe koje zovu lažno predstavljaju kao policijski službenici te građanima navode da ih navodno potražuje Interpol zbog počinjenja kaznenih djela. Od građana pritom traže dostavljanje osobnih i bankovnih podataka, s očitom namjerom ostvarivanja protupravne financijske koristi.
"Savjetujemo građane da ne nasjedaju na takve pozive, da ne ustupaju nikakve osobne ili bankovne podatke te da o svakom sličnom slučaju odmah obavijeste policiju putem broja 192", poručili su iz splitske policije.
