predstavljaju se kao policija

Policija upozorava na telefonsku prevaru: Ne traži vas Interpol

Hina
09. ruj. 2025. 14:41
Policijska uprava splitsko-dalmatinska ​upozorila je na sumnjive telefonske pozive s hrvatskih i stranih brojeva u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao policajci i traže osobne i bankovne podatke pa građanima poručuju da na takve pozive ne nasjedaju nego ih prijave na broj 192.

"Lažno navode građane da ih traži Interpol"

​U priopćenju su naveli da su u posljednjih sat vremena zaprim​il​i više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima s hrvatskih i stranih brojeva.​ U pojedinim slučajevima komunikacija se odvijala na engleskom jeziku, a u drugima na hrvatskom.

Policija upozorava da se osobe koje zovu lažno predstavljaju kao policijski službenici te građanima navode da ih navodno potražuje Interpol zbog počinjenja kaznenih djela. Od građana pritom ​traže dostavljanje osobnih i bankovnih podataka, s očitom namjerom ostvarivanja protupravne financijske koristi.

"Savjetujemo građane da ne nasjedaju na takve pozive, da ne ustupaju nikakve osobne ili bankovne podatke te da o svakom sličnom slučaju odmah obavijeste policiju putem broja 192​", poručili su iz splitske policije.

