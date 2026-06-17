AMERIČKI MEDIJI
Poni Mile spava na madracu: Neobična priča iz jednosobnog stana u Rovinju
Neobičan stanar privremeno se uselio u jednu stambenu zgradu u Rovinju. Mjesec dana star poni Mile trenutno živi na četvrtom katu sa svojim vlasnicima jer ga je majka odbacila nakon rođenja, a zbog zdravstvenih problema zahtijeva stalnu njegu.
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Vlasnica Anđelka Josipović ispričala je kako poni Mile nakon operacije opasne infekcije mora jesti svaka dva sata.
Kako bi mu mogli pružiti potrebnu skrb, ona i partner Kristijan Jelenić doveli su ga u svoj jednosobni stan, gdje već žive s dvojicom sinova i psom.
"Svaka dva sata grijemo mlijeko i hranimo ga. Ako zakasnimo, sam nas probudi i podsjeti da je vrijeme za obrok“, kaže Josipović.
Mile je operiran u Sloveniji, a troškove liječenja pomogli su pokriti brojni donatori. Danas se oporavlja, dobro jede i već je dobio kilogram na težini. Vlasnici kažu da pokazuje veliku volju za životom.
"Prve noći veterinar je mislio da nema nade i predložio uspavljivanje. Zamolila sam ga da pričekamo do jutra“, prisjetila se Josipović.
Spava na madracu i kauču
Obitelj vodi mali ranč i dječju igraonicu u Balama, petnaestak kilometara od Rovinja, gdje drže lame, svinje, konje i ovce. Mile dane provodi među životinjama na ranču, a navečer se automobilom vraća u grad. U stanu spava na madracu ili kauču.
Iako je neobičan prizor vidjeti ponija u stambenoj zgradi, susjedi nisu imali prigovora. Jelenić kaže da Mile zasad teži tek 16 kilograma pa njegovo držanje u stanu nije puno drukčije od držanja psa ili drugog kućnog ljubimca.
"Za dvadesetak dana to vjerojatno više neće biti moguće. Nadam se da će do tada dovoljno ojačati i moći stalno boraviti na ranču“, rekao je Jelenić.
Priču AP-a o poniju Mili prenijeli su brjni američki mediji.
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