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Boris Piližota

Poslan prijedlog za skidanje imuniteta SDP-ovom zastupniku

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N1 Info
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14. srp. 2026. 10:56
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Boris Piližota
Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatskom saboru poslan je prijedlog za skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Borisu Piližoti.

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Sutra ujutro zakazana je sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva s jednom točkom Dnevnog reda: Rasprava o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote, piše novinar 24sata Luka Safundžić.

Robert Jankovics, predsjednik Mandatno-imunitetno povjerenstvo otkrio je za 24sata detalje.

"Zaprimili smo jučer zahtjev DORH-a vezano za skidanje imuniteta kolegi zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Postupanje je tajno i ne znamo detalje, sjednica će biti javna", rekao je Jankovics.

Piližota je rođen u veljači 1978. godine u Osijeku. Završio je Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Konkretno, magistar je u području društvenih znanosti, polje ekonomije.

Od dužnosti u Hrvatskom saboru, pripada Klubu zastupnika SDP-a, a potpredsjednik je Odbora za gospodarstvo, član Odbora za financije i državni proračun te član Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika.

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Teme
boris piližota sabor saborski imunitet

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