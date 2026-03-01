Posljednji posjet ubijenog Alija Hamneija Europi: Jugoslavija, 1989.

Međutim, gotovo četiri desetljeća poslije ovaj je dio svijeta i dalje daleko od mira. Sjedinjene Američke Države i Izrael bombardiraju Teheran, a više od 40 iranskih visokih dužnosnika ubijeno je u jednom danu. Među njima je i ajatolah Ali Hamnei. Slična globalna previranja događala su se i 1989. godine. U trenutku kada se međunarodni poredak mijenjao, dvije države – Jugoslavija i Iran – nastojale su očuvati načela neovisnosti i suradnje među zemljama u razvoju, piše RTS.