"ZASLUŽUJE POHVALE"

Potez vrijedan divljenja: Na A3 pronašao torbicu s novcem i odmah je odnio na policiju

Hina
23. pro. 2025. 11:08
Gubitak torbice s novcem i osobnim stvarima u nedjelju oko ponoći na autocesti A3 na području Gračenice (Popovača), ipak je imao sretan završetak zahvaljujući poštenom građaninu koji je za svoj postupak dobio pohvalu Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Građanin, o kojemu policija nije iznijela pojedinosti, pronašao je na agregatu za točenje goriva na benzinskoj postaji, torbicu s novcem i osobnim stvarima što je odmah dojavio u policijsku postaju.

Nakon pola sata gubitak torbice je prijavio državljanin Albanije koji je kasnije toga dana preuzeo torbicu te utvrdio da iz nje ništa ne nedostaje.

"Zahvaljujemo ovom savjesnom građaninu. Ovakvi primjeri zaslužuju javnu pohvalu jer pokazuju koliko su poštenje i solidarnost i dalje prisutni među našim sugrađanima", poručili su u utorak iz PU sisačko-moslavačke.

