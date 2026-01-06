Oglas

3.1 po richteru

Potres kod Senja

author
Hina
|
06. sij. 2026. 17:05
potres kod senja
EMSC

Potres magnitude 3.1 prema Richteru zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 sati i 36 minuta, izvijestili su iz Seizmološke službe RH.

Oglas

Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice, dodali su seizmolozi.  

Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres. 

Usto, trenutačno je u Senju prava mećava i jak, hladan vjetar što otežava kretanje građanima.

Teme
potres kod senja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ