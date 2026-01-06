potres kod senja

Potres magnitude 3.1 prema Richteru zabilježen je 11 kilometara jugoistočno od Senja u utorak u 15 sati i 36 minuta, izvijestili su iz Seizmološke službe RH.
Intenzitet u epicentru procijenjen je na IV stupnja EMS ljestvice, dodali su seizmolozi.
🔔#Earthquake (#potres) M2.7 occurred 16 km E of #Crikvenica (#Croatia) 6 min ago (local time 15:36:43). More info at:— EMSC (@LastQuake) January 6, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/vzOaN2xwxX
🖥https://t.co/W4T3r8VyXT pic.twitter.com/tKiihCxOFt
Kako su izvijestili iz Ravnateljstva Civilne zaštite, Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dvije dojave koje su se odnosile na potres.
Usto, trenutačno je u Senju prava mećava i jak, hladan vjetar što otežava kretanje građanima.
Diese Aufnahmen stammen nicht aus Skandinavien, sondern von der kroatischen Adriaküste bei Senj! Eine kräftige Bora in Kombination mit starkem Schneefall sorgt bis an die Strände derzeit für einen Schneesturm ❄️ Auch in Istrien zeigen Webcams teils schneebedeckte Strände pic.twitter.com/wt5JmDWiJm— Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) January 6, 2026
