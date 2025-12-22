Oglas

Povlači se omiljena vrsta morskih plodova: "Vratite ih u trgovine"

22. pro. 2025. 15:10
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda Lignja indijska 6/10, LOT: 182-2024-3, najbolje upotrijebiti do: 30.08.2026. godine, zbog povećane količine kadmija u proizvodu.

"Ovim putem proizvod opozivamo sa tržišta te ukoliko ga imate, molimo Vas vratite ga u objekt iz kojeg ste ga kupili. Ovim putem Vam se želimo ispričati na mogućim neugodnostima uzrokovanih ovim opozivom. Rok za vraćanje proizvoda u objekte tvrtke Stanić d.o.o. je 31.12.2025.", objavili su iz trgovačkog centra koji proizvod stavlja na tržište.

Podaci o proizvodu

Dobavljač: Worldwide Fishing Company S.L.. Pontevedra, Španjolska.

Maloprodaja: STANIĆ d.o.o., Kerestinec, Sveta Nedelja.

