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kuće nisu bile ugrožene

Požar u Planom iznad Trogira stavljen pod kontrolu

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Hina
|
06. ruj. 2026. 15:13
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Veliki požar iznad Krila Jesenice Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL

Požar koji je u nedjelju izbio na odbačenom komunalnom otpadu na području Planog iznad Trogira, stavljen je pod kontrolu, izvijestili su vatrogasci kojima su u gašenju pomagala dva kanadera i jedan air traktor.

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"Vatreni plamen je stavljen pod kontrolu, kuće nisu bile ugrožene", rekao je Hini zapovjednik DVD-a Trogir Marin Buble.

U gašenju je angažirano stotinjak vatrogasaca iz Trogira, Kaštela, Solina, Splita, Sinja i Imotskog, a na terenu je i 30 vatrogasnih vozila.

Buble je dodao da su im iz zraka pomagala dva kanadera i jedan air traktor koji su se povukli nakon što je požar stavljen pod kontrolu.

Požar je prema pisanju lokalnih medija vjerojatno izazvala bengalka odbačena na komunalni otpad koja je planula kad je preko nje prešao buldožer.

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Teme
kanader požar požari vatrogasci

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