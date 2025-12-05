Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova: Femicid je predvidljiv i sprječiv, ovo je 17. ove godine

"Dinamika i obrasci koji dovode do ubojstva žena gotovo su uvijek isti, kao i rizici koji ukazuju da bi moglo doći do femicida. To su prisilna kontrola, ljubomora, prijetnje, alkoholizam, posjedovanje oružja i kao krunski okidač odluka žene da prekine nasilnički odnos", kaže pravobraniteljica u reakciji na slučaj iz Međimurja.