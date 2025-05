Predsjednik Milanović odlikovao Zrinku Ljutić

"Svaki puta kada ste na postolju naši ljudi to osjećaju emotivno i žele još. Toga morate biti svjesni i to u sebi morate pobijediti, apstrahirati i ići dalje u borbi za uspjehe jer to je ono što vas vuče. To je i našim ljudima poticaj i primjer da se uspjeh nagrađuje, da se odricanje i rad itekako isplati i da nema uspjeha prečicom. Želim vam da ovo bude vaših deset godina i da vas slijede još neki", rekao je Milanović.