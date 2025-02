Predsjednik uprave Telemacha: Pratimo tržište, pratimo zahtjeve korisnika i povećavamo kvalitetu usluge

Podijeli :

Predsjednik uprave Telemach Hrvatska Adrian Ježina gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.

Telemachova mobilna mreža najbolje je kvalitete i najpouzdanija u Hrvatskoj – potvrdila je ovo najnovija analiza Opensignala temeljena na stvarnom korisničkom iskustvu, u svakodnevnim životnim situacijama. Prema njihovom mjerenju, Telemach je najbolji u čak 10 od 14 kategorija, uključujući kvalitetu mreže, pouzdanost, 5G pokrivenost, brzine preuzimanja i prijenosa podataka te iskustvo gledanja video sadržaja.

Telemach dobio važno priznanje – njegova mobilna mreža najbolje je kvalitete i najpouzdanija u Hrvatskoj

“To znači da u stotinama aplikacija, kad ih korisnici upotrebaljavaju, mjeri se kvaliteta brzine prijenosa, latencije, buffering, streaming itd. i onda su to milijuni uzoraka. Zatim neovisna agencija kaže koji korisnik kod koje mreže ima najbolje iskustvo. Telemach je u 10 kategorija ili joint winner ili samostalni winner”, objasnio je predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina.

Hrvatske mobilne mreže su među kvalitetnijima u svijetu, tvrdi Ježina.

“Hrvatska je povijesno imala, recimo, tri jaka operatera i uvijek je ta konkurencija dovela do toga da su hrvatske mobilne mreže bile na europskom prosjeku u gornjem dijelu. Mi smo to akcelerirali. Sa sigurnošću možemo reći da su hrvatske mobilne mreže u samom vrhu europoske i svjetske kvalitete,” kazao je Ježina.

Revolucionarne stvari

“Mi smo u ove tri godine godine treći put povećali korisnicima gigabite u paketima. Pratimo tržište, pratimo zahtjeve korisnika i dajemo ljudima adekvatno za taj segment. Povećavamo kvalitetu usluge na neki način za istu cijenu i to su revolucionarne stvari koje se nikad prije nisu događale na telekomunikacijskom tržištu”, rekao je Ježina.

Telemach prvi u Hrvatskoj testirao mogućnosti 5.5G mreže i postigao 10 Gbit/s u mobilnoj mreži

Podsjeća i da je Telemach prvi dao 5G u paketima.

“Jednostavno smo demokratizirali na neki način novu tehnologiju. Naš moto je da je nova tehnologija bitna, ali nema smisla ako je dostupna samo određenom segmentu. Pokušavamo demokratizirati i optičku mrežu i 5G da po povoljnim cijenama damo svima.”

Ježina napominje i kako su testirali 5.5G.

“Već smo testirali 5.5G i došli smo do brzine od 10 Gbit/s. To su revolucionarni iskoraci. Vjerujem da će to u neku primjenu doći kroz 3 do 5 godina. Prostor za napredak pokazuje da tehnologija nije tu da koči razvoj nego je tehnologija ta koja omogućava sve brži razvoj”, poručio je Ježina.

