NCVVO
Predstavljeni rezultati nacionalnih ispita: Evo koji su učenici najbolji
Rezultati nacionalnih ispita predstavljeni u četvrtak u NCVVO-u pokazuju da su najbolje rezultate na razini županija postigle osnovne škole Grada Zagreba, dok su na razini gradova najbolje rezultate postigli četvrtaši Zaprešića i Varaždina te osmaši Makarske i Krapine.
Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović istaknuo je da su nacionalni ispiti uspješno provedeni, izrazivši nadu da se takav trend nastavi.
Naglasio je da su rezultati nacionalnih ispita važni jer pružaju uvid u potrebne preinake predmetnih kurikula te kao smjernica osnivačima za daljnje korake u poboljšanju pojedinih škola.
Agencija za odgoj i obrazovanje ovim putem dobiva i uvid u rezultate pojedinih regija, a Filipović je istaknuo istočnu Hrvatsku kao područje posebno vrijedno daljnje pažnje.
Usto, naglasio je, rezultati su važni i za roditelje i učenike kao smjernice za upis srednje škole.
Predstavljajući rezultate ispita provedenih u školskoj godini 2024./2025. Filipović je napomenuo da po tri grada, odnosno županije, koji su ostvarili najlošije rezultate nisu navedeni po rezultatu, nego isključivo abecedno, objasnivši da ne žele time vršiti pritisak na osnivače koji će te informacije dobiti zasebno.
Nacionalni ispiti provode se u 4. i 8. razredima osnovne škole, tako da se u 4. razredu provjerava znanje učenika iz hrvatskog, matematike i prirode i društva, a u 8. razredu provjerava znanje iz osam predmeta relevantnih za upis u srednje škole - hrvatskog, matematike, engleskog, biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije te njemačkog u nekim školama.
Analiza nacionalnih ispita za 4. razrede osnovnih škola na razini gradova pokazuje da u hrvatskom prednjače Zaprešić, Varaždin i Rijeka, koji imaju između 54 i 60 posto riješenosti dok je nacionalni prosjek oko 49 posto. Tri grada imaju manje od 43 posto riješenosti, a oni su, abecedno, Čazma, Kutina i Vukovar.
Zaprešić prednjači i u matematici s oko 59 posto riješenosti što je za 9 posto više od nacionalnog prosjeka, a na začelju su Čazma, Rovinj i Vukovar.
Zaprešićke i varaždinske osnovne škole nalaze se među prva tri grada koji su najbolji u prirodi i društvu s oko 51posto riješenosti, a slijedi ih Labin s 49 posto dok su na posljednjim mjestima škole iz Čazme, Opatije i Vukovara.
Zaprešić i Varaždin, ističe Filipović, očekivano su najbolji i u prosjeku nacionalnih ispita u sva tri predmeta dok su Čazma, Rovinj i Vukovar među zadnjima.
Rezultati nacionalnih ispita provedenih u 8. razredima na razini gradova pokazuju da su Krapina, Zagreb i Dubrovnik najbolji u hrvatskom jeziku s između 60 i 65 posto riješenosti dok su Labin, Poreč i Umag na posljednjim mjestima.
Krapina je iznimno dobra i u matematici dok je najbolji grad Makarska, a Čazma, Grubišno Polje i Vukovar čine tri posljednja mjesta u ovom području.
Nacionalni prosjek riješenosti ispita iz engleskog je 66 posto, a iznad tog prosjeka odnosno prva tri grada su Krapina, Čakovec i Rijeka dok su među zadnjima ponovno Čazma i Grubišno Polje.
Karlovac, Osijek i Krapina su među prva tri grada po postotku riješenosti ispita iz njemačkog jezika pri čemu Filipović navodi kako je tu uzorak znatno manji jer je manji broj učenika koji pohađaju nastavu njemačkog jezika. Grubišno Polje, Slavonski Brod i Vrbovec stoje na kraju liste s oko 51 ili manje posto riješenosti.
Makarska je, naglašava Filipović, najbolja čak u pet predmeta - biologiji, fizici, kemiji, povijesti i geografiji te je i prvi grad općenito u prosjeku riješenosti ispita za 8. razrede OŠ kojima su osnivači gradovi. Posljednja mjesta pripadaju gradovima Čazmi, Grubišnom Polju i Virovitica.
Filipović se i osvrnuo na tezu osnivača čije osnovne škole nisu pokazale dobre rezultate da je razlog tome slaba motivacija učenika. "Unatoč motivaciji koja je kod nekih osporavana, međunarodna mjerenja ne dovode u pitanje motivaciju učenika, a ti rezultati se uvijek uzimaju kao relevantni", rekao je Filipović te je istaknuo da i prosjek može varirati pa tako u Zagrebu ima i škola koje su iznad i ispod nacionalnih prosjeka što također treba uzeti u obzir.
Rezultati nacionalnih ispita za 4. razrede osnovnih škola kojima su osnivači županije pokazuju da u hrvatskom prednjače Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Varaždinska dok je na začelju Osječko-baranjska županija. Pritom Filipović naglašava da je općenito nacionalni prosjek za taj predmet malen, tek 48.7 posto.
Grad Zagreb najbolji je i u matematici i u prirodi i društvu te je stoga i kumulativno najbolji, a kumulativno najgore županije su Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka i Ličko-senjska županija.
Što se tiče 8. razreda, Grad Zagreb, koji se broji i kao županija i kao grad, prednjači u gotovo svim predmetima dok kumulativni rezultati ponovno pokazuju da su Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija među najgorima.
Treći je kriterij poretka kumulativni zbroj gradova i županija kao osnivača te su tako osnovne škole u Zagrebu, Varaždinskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji kumulativno najbolje u sva tri predmeta koji se ocjenjuju u 4. razredima na nacionalnim ispitima, a posljednja mjesta zauzimaju Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija.
U 8. razredima kumulativno prednjače zagrebačke osnovne škole, slijede ih škole Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske, a najgore su škole u Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.
Opći je zaključak, ističe Filipović, da Grad Zagreb u svojstvu grada nije među prvima, ali jest u svojstvu županije.
