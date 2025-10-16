Predstavljeni rezultati nacionalnih ispita: Evo koji su učenici najbolji

Filipović se i osvrnuo na tezu osnivača čije osnovne škole nisu pokazale dobre rezultate da je razlog tome slaba motivacija učenika. "Unatoč motivaciji koja je kod nekih osporavana, međunarodna mjerenja ne dovode u pitanje motivaciju učenika, a ti rezultati se uvijek uzimaju kao relevantni", rekao je Filipović te je istaknuo da i prosjek može varirati pa tako u Zagrebu ima i škola koje su iznad i ispod nacionalnih prosjeka što također treba uzeti u obzir.