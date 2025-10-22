Predstojnik Petrove: Od ukupno 49 ginekologa, 12 nije potpisalo izjavu o prizivu savjesti

"Htio bih demantirati napise koji su se pojavili u medijima kao netočne, jer nijedna zdravstvena usluga koju nudi ova klinika nije obustavljena. Trenutačno smo u fazi preseljenja iz starog dijela bolnice u novi, pa postoje određeni organizacijski problemi dok se sve ne uhodamo, ali sve žene koje su se ovaj tjedan javile u kliniku postupak su obavile", rekao je Slavko Orešković.