Prepoznajete li muškarca s fotografije? Traži ga policija

N1 Info
07. stu. 2025. 12:30
PU karlovačka
PU karlovačka

Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Krađa na području Karlovca traga za nepoznatom muškom osobom.

Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected], izvijestila je policija.

PU karlovačka
PU karlovačka
Teme
karlovac krađa policija

