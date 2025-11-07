Prepoznajete li muškarca s fotografije? Traži ga policija

Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Krađa na području Karlovca traga za nepoznatom muškom osobom.
Na fotografiji je muškarac za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.
Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected], izvijestila je policija.
