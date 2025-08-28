Privedeni ravnatelj škole u Međimurju zatražio razrješenje

"Ministarstvo je provelo inspekcijski nadzor o čemu smo zaprimili zapisnik u kojem je navedeno kako je ravnatelj Osnovne škole "Petar Zrinski" Šenkovec, Vladimir Novak, koristio godišnji odmor u razdoblju od 2022. do 2024. godine, 30 dana, sukladno Zakonu o radu i da ne postoje razlozi za poduzimanje mjera propisanih zakonom o prosvjetnoj inspekciji", kazala je pročelnica.