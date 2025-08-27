Oglas

PRIVELA GA POLICIJA

Ravnatelj škole lažirao 500 radnih sati. Zaradio kaznenu prijavu

author
Hina
|
27. kol. 2025. 12:08
učionica, škola
Pixabay / Ilustracija

Zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, policija je privela 47-godišnjeg ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Oglas

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 47-godišnjakom sumnja se da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, priopćila je Policijska uprava međimurska.

Osumnjičeni je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radno mjestu. Istraživanjem je utvrđeno da najmanje 500-tinjak sati nije bio na radnom mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.

Protiv osumnjičenog ravnatelja je zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske.

Teme
kaznena prijava međimurje ravnatelj zlouporaba položaja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ