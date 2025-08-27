Ravnatelj škole lažirao 500 radnih sati. Zaradio kaznenu prijavu

Zbog sumnje da je lažirao 500 radnih sati, policija je privela 47-godišnjeg ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 47-godišnjakom sumnja se da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, priopćila je Policijska uprava međimurska.
Osumnjičeni je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radno mjestu. Istraživanjem je utvrđeno da najmanje 500-tinjak sati nije bio na radnom mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.
Protiv osumnjičenog ravnatelja je zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
