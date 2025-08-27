Ravnatelj škole lažirao 500 radnih sati. Zaradio kaznenu prijavu

Osumnjičeni je od veljače 2022. do lipnja 2025. godine, kao odgovorna osoba iskoristio svoj položaj ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove u Međimurju te je u evidencijskim listama radnog vremena neistinito prikazivao prisustvo na radno mjestu. Istraživanjem je utvrđeno da najmanje 500-tinjak sati nije bio na radnom mjestu te je time za sebe pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od više tisuća eura.