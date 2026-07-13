Probijen tunel Kozjak u sklopu projekta "Novi ulaz u Split"

Tunel Kozjak se gradi u sklopu projekta "Novi ulaz u Split", riječ je o čvorištu Vučevica na A1 – tunel Kozjak – čvorište na DC8 – Trajektna luka Split. Glavna cijev tunela Kozjak duga je 2,5 kilometara, a predviđena je i spojna cesta do Kaštela. Tunel Kozjak će spojiti autocestu A1 i zaleđe kao i budući Most sv. Duje u Kaštelima. Cilj projekta je skratiti put do Splita za 20-ak kilometara i izravno spojiti Kaštela i gradsku luku na autocestu, čime bi se zaobišle pretrpane istočne prilaze gradu.