Prodaja mobitela pala na najnižu razinu u 13 godina

Najveći rast među pet vodećih proizvođača bilježio je pak Samsung, koji se vratio na prvo mjesto na ljestvici najvećih dobavljača, s udjelom u tržištu od 24 posto, izračunali su u Counterpoint Researchu. Južnokorejskoj kompaniji vjetar u leđa dala je snažna prodaja modela iz serije Galaxy S26, bolja dostupnost proizvoda te manje poskupljenja na tržištima poput Indije i Bliskog istoka.