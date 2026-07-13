nova poskupljenja
Prodaja mobitela pala na najnižu razinu u 13 godina
Svjetske isporuke mobitela oštro su pale u drugom tromjesečju, uz više cijene katapultirane poskupljenjem čipova zbog vala narudžbi za umjetnu inteligenciju, pokazale su preliminarne procjene savjetodavne kompanije Counterpoint Research.
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U razdoblju od travnja do lipnja svjetskeisporuke pametnih telefona pale su za 11 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, kliznuvši na najnižu razinu u 13 godina, objavila je savjetodavna kompanija.
U prva ovogodišnja tri mjeseca bile su pale za pest posto. Glavni uteg sektoru bila je i u razdoblju od travnja do lipnja nestašica i daljnji skok cijena memorijskih čipova, budući da dobavljači daju prednost klijentima iz sektora podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju (AI).
Nestašica zadaje najviše problema proizvođačima jeftinijih mobitela i proizvodnja uređaja nižeg cjenovnog razreda postaje manje isplativa, istaknuli su analitičari Counterpoint Researcha u izvješću s početka lipnja.
Posljedice nestašice osjetit će se još snažnije kada se rasprodaju zalihe stvorene prije poremećaja u opskrbi, upozorili su, napominjući da bi neki modeli jeftiniji od 150 američkih dolara mogli nestati iz trgovina.
Kineske kompanije imaju najoštriji pad u drugom tromjesečju
Teret viših cijena komponenti proizvođači elektronike već su prenijeli na potrošače, podižući cijene, osobito za uređaje iz najnižeg i srednjeg cjenovnog ranga, koji imaju i najveći udio u svjetskim isporukama.
Tako su najoštriji pad isporuka u drugom tromjesečju u skupini pet najvećih proizvođača pametnih telefona zabilježile kineske kompanije Xiaomi, Oppo i Vivo, budući da najveći udio njihovih proizvoda pripada upravo u te dvije cjenovne kategorije.
Najveći rast među pet vodećih proizvođača bilježio je pak Samsung, koji se vratio na prvo mjesto na ljestvici najvećih dobavljača, s udjelom u tržištu od 24 posto, izračunali su u Counterpoint Researchu. Južnokorejskoj kompaniji vjetar u leđa dala je snažna prodaja modela iz serije Galaxy S26, bolja dostupnost proizvoda te manje poskupljenja na tržištima poput Indije i Bliskog istoka.
Analitičari: Apple će idućih mjeseci podići cijene
I američki Apple bilježio je u drugom kvartalu rast isporuka, za tri posto. Udio kompanije na svjetskom tržištu tako je u proteklom tromjesečju dosegnuo 20 posto, zahvaljujući kontinuirano snažnoj potražnji za modelima iPhone te stabilnim cijenama.
Analitičari ipak očekuju da će i Apple u nadolazećim mjesecima podići cijene.
Svjetske isporuke mobitela ove će godine pasti za 14 posto, potvrdili su stručnjaci Counterpointa prognozu iz lipnja, a nestašica memorijskih čipova protegnut će se i na 2027. godinu, upozorili su u novom izvješću.
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